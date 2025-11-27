Χατζηδάκης: Η χώρα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ από τις αγροτικές επιδοτήσεις

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πέρσι πλήρωσε 2,7 δισ. ευρώ και φέτος θα πληρώσει 3,3 δισ. ευρώ. Ο αγροτικός κόσμος παίρνει φέτος περισσότερα χρήματα από ό,τι πέρσι» δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε επίσης ότι παρά τις δυσκολίες οι κατανομές γίνονται με πιο δίκαιο τρόπο.

«Η χώρα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ από τις αγροτικές επιδοτήσεις. Η μεταρρύθμιση που υιοθετήσαμε οδηγεί στο να κατανέμονται τα ίδια χρήματα με πιο δίκαιο τρόπο. Πέρσι στις προκαταβολές δόθηκαν 110 εκατ. ευρώ περισσότερα. Ωστόσο αυτά θα ανακατανεμηθούν στη συνέχεια και θα πάνε σε παραγωγούς που έκαναν ειλικρινέστερες δηλώσεις. Η προσπάθειά μας έχει και ένα κοινωνικό πρόσημο» τόνισε χαρακτηριστικά.