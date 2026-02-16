MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για τον θάνατο της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ: Θα μείνει αθάνατη στο μυαλό και τις καρδιές μας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Έφυγε η πιο φωτισμένη ίσως, Ελληνίδα των τελευταίων δεκαετιών! Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι η απώλεια της είναι μία σημαντική απώλεια για το έθνος μας», αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του για τον θάνατο της Ελένης Γλύκατζη -Αρβελέρ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

«Γνωστή διεθνώς επιστήμονας, διαπρεπής Βυζαντινολόγος και η πρώτη γυναίκα Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης. Με κοφτερό πνεύμα ακόμα και στα 99 της χρόνια και με τεράστια συμβολή στην ανάδειξη παγκοσμίως της βυζαντινής ιστορίας. Ενώ πάντοτε ήταν και μια ενεργή πολίτης, η οποία με γενναιότητα διατύπωνε τις απόψεις της για καίρια πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα», επισημαίνει στην ανάρτησή του ο κ. Χατζηδάκης και συμπληρώνει: «Ήταν τιμή μου που την είχα γνωρίσει και ακόμα μεγαλύτερη τιμή ότι συνομιλούσαμε πότε πότε ακόμα και τους τελευταίους μήνες. Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ ήταν, δίχως αμφιβολία, πιο “μεγάλη από τη ζωή”. Γι’ αυτό και θα μείνει αθάνατη στο μυαλό και τις καρδιές μας».

Κωστής Χατζηδάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Χανιά: Συνεχίζεται το θρίλερ με τον 33χρονο γιατρό – Σε νέα φάση οι έρευνες, κλιμάκιο της Anubis μεταβαίνει στην Κρήτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Άνοιξε η πλατφόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφιότητας για τα ψηφοδέλτια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Παπασταύρου: Σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Με τον Αναπτυξιακό Νόμο στηρίζουμε την ελληνική περιφέρεια – Nέες θέσεις εργασίας και μείωση των ανισοτήτων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγός κατέληξε σε προαύλιο επιχείρησης όπου γινόταν πάρτι με παιδιά – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Πάνω από 500.000 λαγάνες θα ψηθούν στη Θεσσαλονίκη για την Καθαρά Δευτέρα