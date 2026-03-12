Χατζηδάκης για πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα: Προληπτικό μέτρο για να προλάβουμε φαινόμενα αισχροκέρδειας

Ως μια «προληπτική κίνηση» απέναντι σε φαινόμενα αισχροκέρδειας χαρακτήρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τα κυβερνητικά μέτρα με πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε κανείς δεν είναι σε θέση να ελέγξει τις ούτε τις διεθνείς εξελίξεις ούτε τον παγκόσμιο πληθωρισμό, ωστόσο είναι καθήκον της κυβέρνησης να παρέμβει, για να μην υπάρξουν «πονηρούληδες» οι οποίοι με αφορμή τον πόλεμο κάνουν αυξήσεις που δεν δικαιολογούνται. «Παίρνουμε το περιθώριο κέρδους που υπήρχε πριν τον πόλεμο και βλέπουμε ότι οι εταιρείες εμπορίας έχουν ένα κέρδος 5 λεπτά στο λίτρο σε σχέση με το τι αγοράζουν στα διυλιστήρια, ενώ τα πρατήρια μεσοσταθμικά έχουν ένα κέρδος 12 λεπτά», δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, προαναγγέλλοντας ειδική ρύθμιση για τα νησιά.

«Λέμε λοιπόν, θα εξακολουθείτε μέχρι 30 Ιουνίου να έχετε το ίδιο περιθώριο κέρδους. Εάν υπάρξουν παρατυπίες και παράνομες πρακτικές, προβλέπονται πρόστιμα μέχρι και 5.000.000 ευρώ για τα σούπερ μάρκετ», πρόσθεσε. «Νομίζω κάνουμε μια κίνηση αποφασιστική και κοινής λογικής, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν αφήνουμε τον ανταγωνισμό να λειτουργήσει. Αυτό που λέμε είναι να μην κάνεις αισχροκέρδεια».

Ερωτηθείς για το αν υπάρχουν και άλλες εφεδρείες στο τραπέζι αν τα πράγματα χειροτερεύσουν, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε:

«Εάν υπάρξουν φαινόμενα ακραία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, θα πρέπει να παρέμβει η Ευρώπη και να μην καθυστερήσει όπως καθυστέρησε με την ενεργειακή κρίση και το φυσικό αέριο. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Είδαμε το πετρέλαιο κάποια στιγμή εκτοξεύτηκε στα 120 βράδυ και την επόμενη μέρα το πρωί είχε πέσει στα 85. Ένα θέμα λοιπόν είναι τι κάνει η Ευρώπη και το δεύτερο είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς».

«Θα κινηθούμε όπως πρέπει και όταν πρέπει και με βάση τις όποιες δυνατότητες έχουμε οικονομικά, ανάλογα με τον προϋπολογισμό. Δεν είμαστε όμως ακόμα εκεί», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.