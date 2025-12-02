Χαρίτσης: Απαιτείται σοβαρή στρατηγική για ρεύμα και νερό

Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, συναντήθηκε με τη διοίκηση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), θέτοντας δύο κρίσιμα ζητήματα: την ενέργεια και το νερό.

Ενέργεια:

Η πρόσφατη έκθεση του ACER επιβεβαιώνει ότι οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν από τα υψηλότερα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη.



Υπάρχει ανησυχία για ενδεχόμενη χειραγώγηση της αγοράς.



Ζητείται ουσιαστικός έλεγχος από τη ΡΑΑΕΥ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού για διαφάνεια και προστασία των καταναλωτών.



Στόχος είναι η αποτροπή της κερδοσκοπίας από λίγα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα.



Νερό και λειψυδρία:

Ο Χαρίτσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι σχεδιάζει έργα φαραωνικά και επικίνδυνα για το περιβάλλον και το νερό.



Υπενθύμισε ότι η ΡΑΑΕΥ γνωμοδότησε πρόσφατα για την κήρυξη έκτακτης ανάγκης σε Αττική, Πάτμο και Λέρο λόγω λειψυδρίας.



Ζήτησε την εκπόνηση σοβαρής στρατηγικής για το νερό, που να λαμβάνει υπόψη τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Ο Χαρίτσης τόνισε ότι η ενέργεια και το νερό είναι βασικά δημόσια αγαθά, τα οποία πρέπει να προστατεύονται από κερδοσκοπικές πρακτικές, διασφαλίζοντας την κοινωνική δικαιοσύνη και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.