Χαρακόπουλος: Ο κ. Τσίπρας ως “μετανοούσα Μαγδαληνή” διεκδικεί ρόλο νέου Μεσσία της αριστεράς

«Η αίσθηση για το βιβλίο του κ. Τσίπρα είναι ότι μιλούμε για ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Ως τέτοιο έχει ένα ενδιαφέρον να το διαβάσουν, ιδιαίτερα όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά. Βλέπω μία προσπάθεια να αποποιηθεί των ευθυνών του, “αδειάζει” τους πρώην συνεργάτες του. Δεν ξέρω αν επιχειρεί να εμφανιστεί ως μετανοούσα Μαγδαληνή, διεκδικώντας έναν ρόλο νέου Μεσσία στην αριστερά, αλλά τα έως σήμερα δημοσκοπικά δεδομένα δεν δείχνουν ότι επιβραβεύεται αυτό το εγχείρημα». Ετσι σχολίασε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ.

Για το ίδιο θέμα ο κ.Χαρακόπουλος σημείωσε ότι «η προσπάθεια επανεκκίνησης που επιχειρεί προσωπικά ο κ. Τσίπρας θα έλεγα ότι έχει ένα success story, το marketing, η προώθηση του βιβλίου του. Μακάρι αυτή την επιτυχία να την είχε και κατά τη διακυβέρνηση της χώρας», ενώ υπογράμμισε ότι «ο κ.Τσίπρας έχει χάσει κατ’ επανάληψη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τελευταία έχασε με 17%, και το 17% θεωρήθηκε ένα αποτέλεσμα ιδιαίτερα οδυνηρό για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τον ίδιο προσωπικά και αποχώρησε. Τώρα επιχειρεί να επανέλθει και οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας – βεβαίως δεν υπάρχει το κόμμα του – δυνητικά, τον εμφανίζουν και κάτω από αυτά τα νούμερα. Επομένως έφυγε ως αποτυχημένος με 17% και θα επανέλθει με λιγότερο από 17% συναγωνιζόμενος αν θα είναι δεύτερος σε σχέση με τον κ. Ανδρουλάκη ή όχι;».

Επιπλέον, ο Θεσσαλός πολιτικός ανέφερε ότι «ο κατακερματισμός που υπάρχει στην αντιπολίτευση δεν βοηθάει τη χώρα. Θα τη βοηθούσε αν υπήρχε μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση και θα έδινε κίνητρο και θα ωθούσε σε ακόμη πιο γρήγορα αντανακλαστικά την κυβέρνηση».

Στόχος η αυτοδυναμία από την πρώτη εκλογή

Ο γ.γ της Κ.Ο της ΝΔ επισήμανε ακόμη ότι «οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το τελευταίο διάστημα ότι η κυβέρνηση κινείται σε ποσοστά εκτίμησης ψήφου πάνω από τα ποσοστά των ευρωεκλογών που ήταν ένα ποσοστό αρνητικό για μας, μια έκπληξη δυσάρεστη. Νομίζω ότι καταγράφεται το τελευταίο διάστημα μία θετικότερη αντιμετώπιση απέναντι στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, η οποία ξεδιπλώνει μία πολιτική που αφήνει έναν θετικό αντίκτυπο. Έχουμε τις ενεργειακές συμφωνίες, που αναγνωρίζονται, ομόθυμα από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, διότι πέρα από τις οικονομικές προοπτικές που δημιουργούν, είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα. Αναβαθμίζουν το κύρος της, τη γεωστρατηγική της θέση. Έχουμε την υλοποίηση, ήδη ξεκίνησαν, των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη. Καταβλήθηκε το μόνιμο βοήθημα του συνταξιούχους, έπονται οι φοροαπαλλαγές από την πρώτη του Γενάρη. Ο στόχος της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία και καθίσταται κατ’ ανάγκη και μονόδρομος ο στόχος αυτός, διότι δεν υπάρχει και διαθέσιμη σοβαρή δύναμη, η οποία θα ερχόταν να συνεργαστεί με τη ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ που φαίνεται ως μία τέτοια εναλλακτική, διότι στο παρελθόν συγκυβερνήσαμε – εγώ συμμετείχα στην συγκυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου σε μία δύσκολη καμπή για τη χώρα που έβαλε πλάτη, αλλά ήταν πιο υπεύθυνο – αρνείται την συνεργασία. Ο στόχος μας είναι από την πρώτη εκλογή να έχουμε πείσει τους πολίτες και να διεκδικήσουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, με ξεκάθαρες θέσεις στην ελληνική κοινωνία. Θα παρουσιάσουμε το έργο που έχουμε κάνει, τις επιτυχίες που έχουμε».

Κάθαρση στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Ερωτηθείς ο κ.Χαρακόπουλος για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε ότι «υπάρχει εύφλεκτη ύλη στον κάμπο και σε όλο τον αγροτικό κόσμο αυτή την ώρα. Διότι, αφενός υπάρχει η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μια δυσώδης υπόθεση, στην οποία βεβαίως η κυβέρνηση επιμένει προς την κατεύθυνση της κάθαρσης, της τιμωρίας όσων ενεπλάκησαν σε αυτή, της επιστροφής επιδοτήσεων που δεν έπρεπε να δοθούν σε ορισμένους, της αλλαγής του πλαισίου καταβολής των επιδοτήσεων. Θα υπάρξει απόλυτη διαφάνεια, έχει αναρτηθεί η σχετική νομοθετική ρύθμιση στη διαβούλευση και τις επόμενες μέρες θα ψηφιστεί από τη Βουλή μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Αλλά είναι μία δύσκολη χρονιά. Γιατί; Η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν σκανδαλίζει απλά τους αγρότες τους έντιμους, έχει και παρενέργειες γιατί δεν έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα εκατοντάδες εκατομμύρια που θα έπρεπε να είχανε καταβληθεί στους αγρότες, ως παρενέργεια της κατάρρευσης του συστήματος καταβολής των επιδοτήσεων».

Ο κ.Χαρακόπουλος πρόσθεσε ότι «όσον αφορά τις αντιδράσεις των αγροτών έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι για δεύτερη χρονιά – και ίσως δεν κάνουμε πολλή συζήτηση για αυτό – βρισκόμαστε σε μία άσχημη συγκυρία. Πέρσι είχαμε και κατάρρευση των τιμών στα περισσότερα αγροτικά προϊόντα και χαμηλές παραγωγές. Η κυβέρνηση, για πρώτη φορά, υιοθέτησε τη λήψη του ‘‘Μέτρου 23”, που καταβάλλεται τις επόμενες εβδομάδες, τη στήριξη, σε συνεννόηση με την ΕΕ, στους παραγωγούς συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων που είχανε κατάρρευση τιμών, μείωση παραγωγών, άρα απώλεια εισοδήματος. Και φέτος, δυστυχώς, είναι μια δύσκολη χρονιά. Ενώ έχουμε καλές παραγωγές, στα βασικά αγροτικά προϊόντα, βαμβάκι, σιτάρι, καλαμπόκι, έχουμε κατάρρευση των τιμών. Ενδεχομένως θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα στήριξης των παραγωγών».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ