Χαρακόπουλος: Να αξιοποιηθεί η ευκαιρία του εθνικού διαλόγου για βιώσιμη γεωργία

«Είμαι μαζί σας σήμερα όχι για να σας μιλήσω, αλλά για να σας ακούσω με την ιδιότητα του μέλους της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής, η οποία συστάθηκε για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση, με στόχο την κατάθεση προτάσεων για τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής για τον αγροτικό τομέα που θα δεσμεύει τις επόμενες κυβερνήσεις. Τα χρόνια προβλήματα της πρωτογενούς παραγωγής δεν λύνονται στο πλαίσιο μιας κυβερνητικής θητείας και είναι μια ευκαιρία να διορθωθούν εκείνα που εσείς θεωρείτε κακώς κείμενα». Αυτά υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, βουλευτής Λαρίσης και μέλος της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για την αγροτική ανασυγκρότηση, Μάξιμος Χαρακόπουλος απευθυνόμενος σε αγρότες, κτηνοτρόφους και επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα των Φαρσάλων.

Στην εκδήλωση που διήρκεσε τρεις ώρες υπήρξε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, επισημάνσεις παθογενειών και κατάθεση προτάσεων για την επίλυση των προβλημάτων από εκπροσώπους συνεταιρισμών, ΤΟΕΒ, αγρότες και κτηνοτρόφους.

Τον Θεσσαλό πολιτικό προλόγισε ο πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Φαρσάλων της ΝΔ, Γιάννης Αρζουμανίδης, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Φαρσάλων, Ιορδάνης Εσκίογλου. Ο κ.Χαρακόπουλος ανέφερε ότι προσβλέπει «στις προτάσεις των ανθρώπων του πεδίου, οι οποίοι ζουν και γνωρίζουν τα προβλήματα από πρώτο χέρι. Ο εθνικός διάλογος ίσως είναι η ύστατη ευκαιρία για να καταλήξουμε σε ρεαλιστικές προτάσεις που θα δεσμεύουν όλους όσοι πιστεύουν στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας». Ακολούθως, έθεσε τις βασικές θεματικές ενότητες του αγροτικού ζητήματος. Πιο συγκεκριμένα, έθιξε, μεταξύ άλλων, τον ρόλο του αγροτικού επαγγέλματος για την ανάσχεση της ερήμωσης της επαρχίας, τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και την σημασία της ιδιοκτησίας της αγροτικής γης για το μέλλον της πρωτογενούς παραγωγής, την αναγκαιότητα της διαρκούς εκπαίδευσης αγροτών και κτηνοτρόφων, την ενδεχόμενη αναδιάρθρωση καλλιεργειών με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την μείωση των ζημιών από κλιματικά φαινόμενα, την αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, την ενίσχυση των συνεταιρισμών, την κατανομή των επιδοτήσεων, την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους παραγωγής και το μείζον υδατικό πρόβλημα της περιοχής άλλα και της Θεσσαλίας γενικότερα.

Ενισχύσεις – αποζημιώσεις

Οι παριστάμενοι αγρότες και κτηνοτρόφοι παίρνοντας τον λόγο τόνισαν την μεγάλη οικονομική στενότητα που έχει δημιουργηθεί από τον συνδυασμό κλιματικών καταστροφών (Daniel κλπ) και των καθυστερήσεων σε αποζημιώσεις και ενισχύσεις. Επίσης, επεσήμαναν την πολυπλοκότητα και την αναποτελεσματικότητα του μοντέλου των οικοσχημάτων και της εφαρμογής της συμβουλευτικής προς τον παραγωγό, τα οποία επίσης δημιουργούν προβλήματα στις πληρωμές και απομυζούν παρά προσθέτουν πόρους στον πραγματικό παραγωγό.

Πρότειναν την απόδοση των ενισχύσεων σε όσους παράγουν, ενώ ζήτησαν να δημιουργηθεί πλαίσιο καταβολής των ενισχύσεων που θα λαμβάνει υπόψη τις εποχικές ανάγκες των αγροτών για εργασία και πόρους και να υπάρξουν ενέργειες για την αμεσότερη απόδοση των αποζημιώσεων, καθώς αυτό παίζει καίριο ρόλο στην ταχύτερη επαναφορά των εκμεταλλεύσεών τους μετά από ζημιές.

Κόστος παραγωγής

Για το κόστος παραγωγής που επηρεάζεται από διεθνείς συγκυρίες, όπως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι παραγωγοί ζήτησαν ταχύτερα αντανακλαστικά. Όπως και στην περίπτωση κατάρρευσης των εισοδημάτων τους από τις ζωονόσους, οι έκτακτες οικονομικές «ανάσες» της πολιτείας πρέπει να είναι άμεσες, αλλιώς χάνεται η ουσία της ενίσχυσης και αυτή δεν είναι δυνατό να αξιοποιηθεί το ίδιο εκ των υστέρων, αφού έχουν μπει σε ένα φαύλο κύκλο οφειλών για να καλλιεργήσουν.

Επιπλέον, έθεσαν το υψηλό κόστος των εισροών (εφόδια, λιπάσματα κλπ) σε αντιδιαστολή με άλλες χώρες. Για δε το αγροτικό πετρέλαιο επεσήμαναν ότι σε πολλά χωριά δεν υπάρχουν πλέον πρατήρια. Έτσι, το μέτρο της επιστροφής στην αντλία δεν είναι πρακτικά εφικτό για πολλούς αγρότες και θα πρέπει να αναθεωρηθεί δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μπορούν να αποθηκεύουν σε δικές τους εγκαταστάσεις, χωρίς να χάνουν την επιστροφή του φόρου.

Προγράμματα

Καθότι το βαμβάκι αποτελεί βασική καλλιέργεια της επαρχίας Φαρσάλων υπήρξε έντονος προβληματισμός για το μέλλον, με αγρότες να επισημαίνουν την αναγκαιότητα επέκτασης του προγράμματος της «νιτρορύπανσης». Επίσης, αναφέρθηκαν στις καθυστερήσεις των πληρωμών για τα προγράμματα των αγροτών (νέοι αγρότες, σχέδια βελτίωσης, πιστοποιήσεις και συστήματα ποιότητας) και ζήτησαν να ανακοινώνονται χρονοδιαγράμματα καταβολής τους, αλλιώς δεν μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη κανένας σχεδιασμός για το μέλλον. Τέλος, ζήτησαν να υπάρξουν γενναιότερα προγράμματα χρηματοδότησης για αγορά αγροτικής γης από αγρότες.

Κτηνοτροφία – ζωονόσοι

Σχετικά με τις ζωονόσους και το μέλλον της κτηνοτροφίας, υποστήριξαν, ότι θα πρέπει άμεσα να σχεδιαστεί πρόγραμμα για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, καθώς οι κτηνοτρόφοι που έχασαν τα ζώα τους βρίσκονται σε δεινή θέση. Πολλοί θα φύγουν από το επάγγελμα και είναι καίριας σημασίας η εκρίζωση των ζωονόσων, η οποία θα πρέπει να προλαμβάνεται στα αρχικά στάδια, πριν αυτές επεκταθούν γεωγραφικά και αποβούν καταστροφικές. Ακόμη εστίασαν στην εξέταση λύσεων εργασίας και ασφάλισης για να μπορέσουν να επιβιώσουν όσοι δεν διαθέτουν ζώα και δεν γνωρίζουν πότε θα μπορέσουν να επανεκκινήσουν τη δραστηριότητά τους.

Υπογράμμισαν την σημασία της ποιότητας της ελληνικής παραγωγής, τους αυστηρούς ελέγχους σε κάθε επίπεδο για την διασφάλισή της, καθώς και της προστασία από «καρτέλ» που, όπως υποστήριξαν, μονοπωλούν τη διαμόρφωση των τιμών στο γάλα.

Νερό – ρεύμα

Αρκετοί έθεσαν το ζήτημα της πλημμελούς εφαρμογής του προγράμματος «Γαία» για το αγροτικό ρεύμα, διαμαρτυρόμενοι για χρεώσεις, ενώ δεν υπήρχε αποδεδειγμένα κατανάλωση λόγω απουσίας μετασχηματιστή που είχε κλαπεί ή του σταδίου της καλλιέργειας που δεν χρήζει άρδευσης. Επισήμαναν την αδυναμία του υπάρχοντος συστήματος, ώστε να μπορέσουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, να αποδείξουν τα λάθη των χρεώσεων και να υπάρξουν οι κατάλληλες διορθώσεις. Δεδομένης της σημασίας της άρδευσης για την παραγωγή, ζήτησαν να γίνει πιο δίκαιο το υπάρχον σύστημα.

Ακόμη, τόνισαν τη σημασία διεκπεραίωσης αρδευτικών έργων, όπως το φράγμα Σκοπιάς, αλλά και την αναγκαιότητα ειδικών προγραμμάτων χρηματοδότησης της στάγδην άρδευσης.

Ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής

Τέλος, σχετικά με το θέμα των ηλεκτρονικών παραστατικών, επεσήμαναν τις δυσκολίες εξοικείωσης του γηρασμένου αγροτικού πληθυσμού με τη σύγχρονη τεχνολογία, όσο και άλλων πρακτικών ιδιαιτεροτήτων ανά καλλιέργεια και ζήτησαν να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για να αποφευχθεί η επιβολή υψηλών προστίμων, όπου εκ των πραγμάτων δεν είναι εφικτή η συμμόρφωση.