Χαρακόπουλος: Η πολιτική σταθερότητα επιτρέπει τα μέτρα στήριξης των συνταξιούχων

«Η υπεύθυνη και συνετή οικονομική πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη παράγει ουσιαστικά θετικά αποτελέσματα, από τα οποία ωφελημένοι είναι κυρίως οι πλέον ευάλωτοι από τους συμπολίτες μας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός όχι μόνον θα λάβουν νωρίτερα την ενίσχυση των 250 ευρώ, αλλά αυτή θα αποκτήσει πλέον μόνιμο χαρακτήρα. Ένα μέτρο που εντάσσεται σε μια σειρά από ανάλογα, όπως είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων και η μείωση το νέο έτος κατά 50% και από το 2027 η οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς».

Αυτά επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, με αφορμή την ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για την καταβολή της πρόσθετης ενίσχυσης των 250 ευρώ στους συνταξιούχους, που παίρνει πλέον μόνιμο χαρακτήρα.

Παράλληλα, ο Θεσσαλός πολιτικός σημείωσε ότι «όλα τα παραπάνω μέτρα δεν θα ήταν εφικτά, αν ακολουθούσαμε τις παλιές αποτυχημένες πρακτικές του λαϊκισμού, που είχαν σκοπό την πρόσκαιρη ικανοποίηση των απαιτήσεων κάποιων κοινωνικών ομάδων. Αντιθέτως, η δημιουργία του κατάλληλου δημοσιονομικού χώρου όχι μόνον επιτρέπει τη συνεπή ανταπόκριση της χώρας στις δανειακές της υποχρεώσεις, αλλά και την άσκηση ουσιαστικής, μόνιμης και ευρείας κοινωνικής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι συνταξιούχοι χρήζουν ιδιαίτερης αρωγής και μέριμνας από την πολιτεία, καθώς κατά τα χρόνια του μνημονίου υπέστησαν σοβαρές μειώσεις των αποδοχών τους. Λόγω του πληθωρισμού και της εισαγόμενης ακρίβειας, σε προϊόντα και υπηρεσίες, οι συνταξιούχοι πρέπει να στηριχθούν ουσιαστικά, για να ανταπεξέλθουν σε μια δύσκολη καθημερινότητα.

Ορθώς, επομένως, πρόσθεσε ο κ.Χαρακόπουλος, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ιεραρχεί ψηλά την ενίσχυση της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας με τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί και θα περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2026.

Και βεβαίως, όσο υπάρχει πολιτική σταθερότητα και επιτυγχάνουμε τους δημοσιονομικούς στόχους, τόσο περισσότερο μπορούμε να προχωρούμε σε μέτρα υπέρ των συνταξιούχων και της μεσαίας τάξης που σήκωσε δυσανάλογο βάρος στην δεκαετία της οικονομικής κρίσης», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ