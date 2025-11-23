MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρακόπουλος: Η πολιτική σταθερότητα επιτρέπει τα μέτρα στήριξης των συνταξιούχων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Η υπεύθυνη και συνετή οικονομική πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη παράγει ουσιαστικά θετικά αποτελέσματα, από τα οποία ωφελημένοι είναι κυρίως οι πλέον ευάλωτοι από τους συμπολίτες μας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός όχι μόνον θα λάβουν νωρίτερα την ενίσχυση των 250 ευρώ, αλλά αυτή θα αποκτήσει πλέον μόνιμο χαρακτήρα. Ένα μέτρο που εντάσσεται σε μια σειρά από ανάλογα, όπως είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων και η μείωση το νέο έτος κατά 50% και από το 2027 η οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς».

Αυτά επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, με αφορμή την ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για την καταβολή της πρόσθετης ενίσχυσης των 250 ευρώ στους συνταξιούχους, που παίρνει πλέον μόνιμο χαρακτήρα.

Παράλληλα, ο Θεσσαλός πολιτικός σημείωσε ότι «όλα τα παραπάνω μέτρα δεν θα ήταν εφικτά, αν ακολουθούσαμε τις παλιές αποτυχημένες πρακτικές του λαϊκισμού, που είχαν σκοπό την πρόσκαιρη ικανοποίηση των απαιτήσεων κάποιων κοινωνικών ομάδων. Αντιθέτως, η δημιουργία του κατάλληλου δημοσιονομικού χώρου όχι μόνον επιτρέπει τη συνεπή ανταπόκριση της χώρας στις δανειακές της υποχρεώσεις, αλλά και την άσκηση ουσιαστικής, μόνιμης και ευρείας κοινωνικής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι συνταξιούχοι χρήζουν ιδιαίτερης αρωγής και μέριμνας από την πολιτεία, καθώς κατά τα χρόνια του μνημονίου υπέστησαν σοβαρές μειώσεις των αποδοχών τους. Λόγω του πληθωρισμού και της εισαγόμενης ακρίβειας, σε προϊόντα και υπηρεσίες, οι συνταξιούχοι πρέπει να στηριχθούν ουσιαστικά, για να ανταπεξέλθουν σε μια δύσκολη καθημερινότητα.

Ορθώς, επομένως, πρόσθεσε ο κ.Χαρακόπουλος, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ιεραρχεί ψηλά την ενίσχυση της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας με τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί και θα περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2026.

Και βεβαίως, όσο υπάρχει πολιτική σταθερότητα και επιτυγχάνουμε τους δημοσιονομικούς στόχους, τόσο περισσότερο μπορούμε να προχωρούμε σε μέτρα υπέρ των συνταξιούχων και της μεσαίας τάξης που σήκωσε δυσανάλογο βάρος στην δεκαετία της οικονομικής κρίσης», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μάξιμος Χαρακόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ουκρανικό: Επιφυλάξεις Μερτς για τις πιθανότητες επίτευξης μιας συμφωνίας έως την Πέμπτη

ΖΩΔΙΑ 21 ώρες πριν

Τρία ζώδια που θα περάσουν τέλεια τις γιορτές – Τύχη, χρήματα και θετικά νέα

ΚΑΙΡΟΣ 14 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Χριστίνα Μπόμπα: Δυσκολευτήκαμε με τον Σάκη να κάνουμε παιδιά, μας πήρε πολλά χρόνια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Γιώργος Παπανδρέου: Το μέλλον της χώρας κρίνεται πρωτίστως στην παιδεία

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Πάπας Λέων: “Η πίστη στον Ιησού Χριστό, ενώνει όλους τους χριστιανούς”