Χαμός με Καιρίδη και Κατσώτη on air: “Θα μας στείλετε φυλακή” – “Θα σας στείλουμε να δουλέψετε” – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Σε ευθεία αντιπαράθεση με υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η συζήτηση μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη και του βουλευτή του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, στην εκπομπή «Βράδυ Κυριακής» της ΕΡΤ.

Αφορμή στάθηκε η τοποθέτηση του Δημήτρη Καιρίδη ότι τα «κόκκινα συνδικάτα» ευθύνονται για την υποβάθμιση της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης στο Πέραμα. «Καταστρέψατε το Πέραμα», είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στον Χρήστο Κατσώτη, ο οποίος αντέδρασε έντονα.

Ακολούθησε έντονος διάλογος με προσωπικές αιχμές και ιδεολογική αντιπαράθεση:

  • Χρήστος Κατσώτης: «Αυτά διδάσκεις στα παιδιά; Υποταγή; Συμβιβασμό;»
  • Δημήτρης Καιρίδης: «Εδώ δεν είναι Σοβιετική Ένωση, αυτά στα γκουλάγκ.»
  • Χρήστος Κατσώτης: «Θα έρθει η ώρα…»
  • Δημήτρης Καιρίδης: «Που θα μας στείλετε φυλακή, εξορία, στα στρατόπεδα;»
  • Χρήστος Κατσώτης: «Θα σας στείλουμε να πάτε να δουλέψετε.»
  • Δημήτρης Καιρίδης: «Α, δεν δουλεύουμε;»
  • Χρήστος Κατσώτης: «Όχι, δουλεύετε τον κόσμο.»
  • Δημήτρης Καιρίδης: «Και δουλεύετε εσείς, οι κομματικοί εγκάθετοι με τον μισθό.»
  • Χρήστος Κατσώτης: «Εγώ 40 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα ήμουν.»

Δείτε την αντιπαράθεση μεταξύ του Δημήτρη Καιρίδη και του Χρήστου Κατζώρη στο παρακάτω βίντεο από το 51:00 και έπειτα:

Δημήτρης Καιρίδης Χρήστος Κατσώτης

