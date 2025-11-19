MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Boυλή: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη τήρησε η Βουλή, με την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης.

«Να δηλώσω τη θλίψη μας για την απώλεια του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Φλαμπουράρη. Όσοι συνυπήρξαμε μαζί του στα έδρανα, θα θυμόμαστε την πραότητα του χαρακτήρα του και την ευγένειά του. Τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας και στην οικογένεια του και στο κόμμα του», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Αλέκος Φλαμπουράρης Βουλή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Ξεκινά σήμερα η νέα λεωφορειακή γραμμή που θα συνδέει τον σταθμό τρένων στη Σίνδο με το ΔΙΠΑΕ – Αναλυτικά τα δρομολόγια

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 20 ώρες πριν

Δήμος Παύλου Μελά: Απολύτως σύννομη η κατεδάφιση του ΑΓΝΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Μεταναστευτικές ροές: Τρεις λέμβοι με περισσότερα από 100 άτομα εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 λεπτά πριν

Τραγωδία στον Βόλο: Δεν άντεξε τον χαμό της συζύγου του και αυτοκτόνησε

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην Περιφερειακή Οδό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Εθνική: Ισόπαλο χωρίς τέρματα το ματς απέναντι στην Λευκορωσία στο φινάλε των προκριματικών