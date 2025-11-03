MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Boυλή: Αίτημα του ΠΑΣΟΚ για την παρουσία φορέων στην επικείμενη συνεδρίαση των συναρμόδιων Επιτροπών της Βουλής για τη λειτουργία των ΕΛΤΑ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την παρουσία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ενόψει της αυριανής κοινής συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με θέμα την «Ενημέρωση για θέματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και ειδικότερα για την αναστολή λειτουργίας καταστημάτων σε όλη τη χώρα». Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν σχετική επιστολή προς τους προέδρους των συναρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών, «προκειμένου να υπάρξει πλήρης και ουσιαστική ενημέρωση».

Όπως τονίζεται στην επιστολή, η παρουσία των παραπάνω φορέων είναι απαραίτητη, ώστε τα μέλη των Επιτροπών να ενημερωθούν για τις αποφάσεις αναστολής ή κλεισίματος ταχυδρομικών καταστημάτων, τις επιπτώσεις στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες και την κοινωνική συνοχή.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει ότι η διασφάλιση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση του κράτους και προϋπόθεση για την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής. Τονίζει, δε, ότι θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα ζητήματα που πλήττουν τις τοπικές κοινωνίες, ζητώντας διαφάνεια, λογοδοσία και συμμετοχή των αρμόδιων φορέων στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων.

Βουλή ΕΛΤΑ ΠΑΣΟΚ

