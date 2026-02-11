Αυτοκρατορικό δείπνο Ερντογάν για Μητσοτάκη στην Άγκυρα – Τι περιέχει το μενού

Πλούσιο και υψηλής γαστρονομικής αισθητικής είναι το δείπνο που παραθέτει ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τιμήν του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ελληνικής αντιπροσωπείας, στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας, παρουσία και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Το μενού κινείται στη λογική της πολίτικης και ανατολίτικης κουζίνας, με παραδοσιακά εδέσματα και εκλεκτές πρώτες ύλες, ως δείγμα της «καλής φιλοξενίας» στην οποία αναφέρθηκε και ο Έλληνας πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον Τούρκο Πρόεδρο.

Ορεκτικά

Το τραπέζι ανοίγει με μια πλούσια ποικιλία ορεκτικών, που συνδυάζουν ανατολίτικες και μεσογειακές γεύσεις:

Αγκινάρες με σάλτσα κάρυ

Τσι κιοφτέ, τουλουμίσιο τυρί και βούτυρο

Μελιτζάνες ιμάμ μπαϊλντί

Λαχανοντολμάδες με κάστανα

Πιρουχί με βούτυρο, τυρί Kes, καρύδια και χόρτα του Αιγαίου

Σαλάτα του Κήπου με γλιστρίδα και ντρέσινγκ σορμπέ λεμονιού

Κυρίως πιάτα

Στο κυρίως μέρος του δείπνου κυριαρχούν τα κρεατικά και τα αρωματικά συνοδευτικά:

Μοσχαρίσια στηθοπλευρά με πιλάφι σαφράν και αμύγδαλα, συνοδευόμενη από σπαράγγια στη σχάρα

Ούρφα κεμπάπ

Αρνίσια παϊδάκια

Επιδόρπια και γλυκά

Το δείπνο ολοκληρώνεται με εκλεκτά γλυκά και παραδοσιακές λιχουδιές της τουρκικής ζαχαροπλαστικής: