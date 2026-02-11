MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτοκρατορικό δείπνο Ερντογάν για Μητσοτάκη στην Άγκυρα – Τι περιέχει το μενού

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πλούσιο και υψηλής γαστρονομικής αισθητικής είναι το δείπνο που παραθέτει ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τιμήν του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ελληνικής αντιπροσωπείας, στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας, παρουσία και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Το μενού κινείται στη λογική της πολίτικης και ανατολίτικης κουζίνας, με παραδοσιακά εδέσματα και εκλεκτές πρώτες ύλες, ως δείγμα της «καλής φιλοξενίας» στην οποία αναφέρθηκε και ο Έλληνας πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον Τούρκο Πρόεδρο.

Ορεκτικά

Το τραπέζι ανοίγει με μια πλούσια ποικιλία ορεκτικών, που συνδυάζουν ανατολίτικες και μεσογειακές γεύσεις:

  • Αγκινάρες με σάλτσα κάρυ
  • Τσι κιοφτέ, τουλουμίσιο τυρί και βούτυρο
  • Μελιτζάνες ιμάμ μπαϊλντί
  • Λαχανοντολμάδες με κάστανα
  • Πιρουχί με βούτυρο, τυρί Kes, καρύδια και χόρτα του Αιγαίου
  • Σαλάτα του Κήπου με γλιστρίδα και ντρέσινγκ σορμπέ λεμονιού

Κυρίως πιάτα

Στο κυρίως μέρος του δείπνου κυριαρχούν τα κρεατικά και τα αρωματικά συνοδευτικά:

  • Μοσχαρίσια στηθοπλευρά με πιλάφι σαφράν και αμύγδαλα, συνοδευόμενη από σπαράγγια στη σχάρα
  • Ούρφα κεμπάπ
  • Αρνίσια παϊδάκια

Επιδόρπια και γλυκά

Το δείπνο ολοκληρώνεται με εκλεκτά γλυκά και παραδοσιακές λιχουδιές της τουρκικής ζαχαροπλαστικής:

  • Παρφέ με πικραμύγδαλα και ανανά, με φρούτα εποχής
  • Ποικιλία τουρκικών γλυκών, όπως μπακλαβάς με καρύδια, φυστικοσαρμάδες και μουχαλεμπί Τσεσμέ με μαστίχα
  • Τσάι και καφές

Κυριάκος Μητσοτάκης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Ευρυδίκη για Μπομπ Κατσιώνη: Ονειρευόμουν να έρθει ο πρίγκιπας πάνω στο λευκό άλογο και ήρθε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Στην Άγκυρα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τι ώρα θα συναντηθεί με τον Ερντογάν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Λάρισα: Άνδρας κυνηγούσε παιδιά με μαχαίρι – Έρευνες από την ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Χρέος όλων μας να μείνει η Τούμπα ανοιχτή!

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Η πρώτη ανάρτηση της Μαρέβας μετά το διπλό χειρουργείο: “Eυχαριστώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πιάστηκε στα πράσα ο διαρρήκτης που άνοιξε δέκα καταστήματα σε ένα βράδυ σπάζοντας τζαμαρίες