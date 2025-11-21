MENOY

Αυστηρή απάντηση ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Οι αντιδράσεις της δεν έχουν κανένα έρεισμα στο διεθνές δίκαιο

Φωτογραφία: INTIME
THESTIVAL TEAM

«Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν κανένα έρεισμα στο ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο» επισημαίνει η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τη σημερινή δήλωση του Εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ αναφορικά με τον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.

«Η επικαιροποίηση του χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Ελλάδας στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε σύμφωνα με την Οδηγία 2014/89, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τις διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα μας» τονίζει η κ. Ζωχιού και σημειώνει πως «όπου δεν έχει υπάρξει διμερής οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης αποτυπώνονται τα απώτατα δυνητικά όρια σύμφωνα με τη μέση γραμμή».

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ καταλήγει τονίζοντας τα εξής:

«Οι θέσεις της Ελλάδας επί του θέματος έχουν επανειλημμένως διατυπωθεί τόσο διμερώς, όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν κανένα έρεισμα στο ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο».

