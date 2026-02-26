MENOY

Αυγενάκης: Το τελικό πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξεδόθη, οι ατεκμηρίωτες κατηγορίες δεν έχουν χώρο στη Δημοκρατία

Φωτογραφία: Intime
«Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή, αλλά η ποινικοποίηση και οι ατεκμηρίωτες κατηγορίες δεν έχουν χώρο στην Δημοκρατία μας» τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης, σχολιάζοντας την έκδοση του τελικού πορίσματος από την εξεταστική επιτροπή.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Αυγενάκης ανέφερε ότι μετά από 5 μήνες, 50 συνεδριάσεις, εκατοντάδες ώρες εργασίας και δεκάδες καταθέσεις μαρτύρων ολοκληρώθηκε «ένας κύκλος διερεύνησης που αφορά τη λειτουργία ενός από τους πιο κρίσιμους Οργανισμούς για τον πρωτογενή τομέα της χώρας: του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Τα μέλη της εξεταστικής εξέτασαν χιλιάδες έγγραφα και δεδομένα, που συμπεριλαμβάνουν και την περίοδο της θητείας του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Αποφάσισα όλο αυτό το διάστημα να σταθώ με νηφαλιότητα και απόλυτη προσήλωση απέναντι στο έργο και την αποστολή της εξεταστικής επιτροπής και των μελών της. Να συμβάλλω πλήρως στη διαδικασία. Να αφήσω τα στοιχεία να μιλήσουν μέσα στο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής», επισήμανε προσθέτοντας: «Η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση».

Αναλυτικά η δήλωση του Λευτέρη Αυγενάκη:

“Κλείνει σήμερα ένας κύκλος διερεύνησης που αφορά τη λειτουργία ενός από τους πιο κρίσιμους Οργανισμούς για τον πρωτογενή τομέα της χώρας: του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ήταν μια εκτενής και απαιτητική διαδικασία: 5 ολόκληροι μήνες, 50 συνεδριάσεις, εκατοντάδες ώρες εργασίας, δεκάδες καταθέσεις μαρτύρων. Εξετάστηκαν αναλυτικά στοιχεία, χιλιάδες έγγραφα και δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούσαν και την περίοδο της δικής μου θητείας στο ΥΠΑΑΤ.

Αποφάσισα όλο αυτό το διάστημα να σταθώ με νηφαλιότητα και απόλυτη προσήλωση απέναντι στο έργο και την αποστολή της εξεταστικής επιτροπής και των μελών της.

Να συμβάλλω πλήρως στη διαδικασία.

Να αφήσω τα στοιχεία να μιλήσουν μέσα στο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής.

Ο έλεγχος άλλωστε είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας.

Η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση.

Το τελικό, επίσημο πόρισμα εξεδόθη από την εξεταστική επιτροπή. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή, αλλά η ποινικοποίηση και οι ατεκμηρίωτες κατηγορίες δεν έχουν χώρο στην Δημοκρατία μας.

Με την ίδια συνέπεια και θεσμική προσήλωση συνεχίζω το έργο μου”.

Λευτέρης Αυγενάκης ΟΠΕΚΕΠΕ

