Αυγενάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Έστειλα στη Δικαιοσύνη 1.500 ΑΦΜ που λάμβαναν παράνομα επιδοτήσεις

Ο Λευτέρης Αυγενάκης αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε στο MEGA πως υπάρχει καθυστέρηση όσον αφορά τις ενισχύσεις των αγροτών, με τις πληρωμές να αναμένονται να πραγματοποιηθούν στα τέλη Νοεμβρίου.

Την ίδια στιγμή κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως προχώρησε σε προκλητικές και αναληθείς δηλώσεις, που συνέβαλαν στο να στοχοποιηθεί η Κρήτη.

«Οι προσωπικές σχέσεις δεν ποινικοποιούνται», δήλωσε σχετικά με τη γνωριμία του με τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου, τον επονομαζόμενο «Φραπέ».

«Αλίμονο και δεν γνωριζόμαστε. Θα ήταν παράλογο, τόσα χρόνια να πολιτεύομαι σε αυτό τον νομό και ο άνθρωπος αυτός να είναι από τα στελέχη του αγροτοσυνδικαλιστικού κόσμου. Είναι δυνατόν να μη γνωριζόμαστε; Θα ήταν αδιανόητο».

«Υπάρχει ένα στοιχείο που να με εμπλέκει σε επισυνδέσεις; Υπάρχει έγγραφο, email, ένα στοιχείο που να δείχνει ότι ο Αυγενάκης ως υπουργός προχώρησε σε μία πράξη παράνομη; Μένει να αποδειχτεί αν αυτά που λένε ισχύουν».

«Επί των ημερών μου, οι λογαριασμοί των ΑΦΜ της οικογένειας του «Φραπέ» ήταν δεσμευμένα. Δεν έπαιρνε χρήματα, όπως και δεν έπαιρνε χρήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου».

Ακόμα, δήλωσε πως ο ίδιος έστειλε στη δικαιοσύνη 1.500 ΑΦΜ που λάμβαναν παράνομα επιδοτήσεις.

«Ζήτησα από την εξεταστική επιτροπή, και το λέω δημόσια τώρα, γιατί δεν ζητούν για όλες τις περιπτώσεις που ακούγονται πράγματα, ονόματα και λεπτομέρειες που είναι προϊόντα επισυνδέσεων, εάν όντως έγιναν όλα αυτά; Αν ήταν κουβέντες που κατεγράφησαν και τελικά έμειναν στις κουβέντες; Γιατί κανένας δεν έχει ποτέ καταδικαστεί για πράγματα που είπε, αλλά για πράγματα που έπραξε».

«Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφαγα τόνους λάσπης, συκοφαντήθηκα, παρ’ όλα αυτά είμαι όρθιος, καθαρός και θεσμικός. Εμπιστεύομαι την ελληνική και ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, εμπιστεύομαι το έργο που παράγει η εξεταστική επιτροπή», κατέληξε ο Λευτέρης Αυγενάκης.