“Αθάνατοι ήρωες!”: Το μήνυμα Θεοδωρικάκου για τα τριάντα χρόνια από τα Ίμια

«Αθάνατοι ήρωες! Τριάντα χρόνια μετά, οι Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος και Έκτορας Γιαλοψός παραμένουν σύμβολα τιμής και καθήκοντος», αναφέρει ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη συμπλήρωση τριάντα ετών από την κρίση των Ιμίων ο υπουργός Ανάπτυξης και βουλευτής Νοτίου Τομέα Τάκης Θεοδωρικάκος σημειώνει.

«Αθάνατοι ήρωες! Τριάντα χρόνια μετά, οι Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος και Έκτορας Γιαλοψός παραμένουν σύμβολα τιμής και καθήκοντος. Είναι στις καρδιές όλων των Ελλήνων, παρόντες στην εθνική μας μνήμη και στο αδιάκοπο χρέος προάσπισης της πατρίδας, σε στεριά, θάλασσα και αέρα. Δεν τους ξεχνάμε ποτέ. Τους αξίζει αιώνια τιμή!», καταλήγει.