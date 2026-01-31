MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

“Αθάνατοι ήρωες!”: Το μήνυμα Θεοδωρικάκου για τα τριάντα χρόνια από τα Ίμια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Αθάνατοι ήρωες! Τριάντα χρόνια μετά, οι Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος και Έκτορας Γιαλοψός παραμένουν σύμβολα τιμής και καθήκοντος», αναφέρει ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη συμπλήρωση τριάντα ετών από την κρίση των Ιμίων ο υπουργός Ανάπτυξης και βουλευτής Νοτίου Τομέα Τάκης Θεοδωρικάκος σημειώνει.

«Αθάνατοι ήρωες! Τριάντα χρόνια μετά, οι Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος και Έκτορας Γιαλοψός παραμένουν σύμβολα τιμής και καθήκοντος. Είναι στις καρδιές όλων των Ελλήνων, παρόντες στην εθνική μας μνήμη και στο αδιάκοπο χρέος προάσπισης της πατρίδας, σε στεριά, θάλασσα και αέρα. Δεν τους ξεχνάμε ποτέ. Τους αξίζει αιώνια τιμή!», καταλήγει.

Τάκης Θεοδωρικάκος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MARKET 1 ώρα πριν

Βασιλική Αδαμίδου: Για εμάς, ποιότητα σημαίνει ενσυναίσθηση που μετατρέπεται σε ευθύνη και ευθύνη που γίνεται πράξη

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 16 ώρες πριν

Παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου η κοπή της βασιλόπιτας της Φιλόπτωχου Αδερφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 5 ώρες πριν

Πρόβλημα στην ανακύκλωση εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων στο ΚΔΑΥ Θέρμης

ΣΙΝΕΜΑ 15 ώρες πριν

Αγνώριστος ο Τζόνι Ντεπ στις πρώτες φωτογραφίες ως Εμπενίζερ Σκρουτζ για το “Ebenezer: A Christmas Carol”

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Σόλων Τσούνης: Όλοι είχαμε άγχος για το Σόι, διάφορα σίκουελ σειρών δεν έχουν πάει καλά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Κατερίνη: Άρπαξαν κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ αφού έστησαν παγίδα σε υπάλληλο – Δείτε βίντεο