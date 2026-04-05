Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θέτω τον εαυτό μου στην διάθεση κάθε αρμόδιας Αρχής

Στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών θέτει εαυτόν η Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕ, ζητώντας σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής.

Με αφορμή τις εξελίξεις και τη διαβίβαση της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή, η κα. Αραμπατζή καλεί τους βουλευτές να «ψηφίσουν την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες εναντίον μου είναι παντελώς αστήρικτες και άδικες».

«Δεν έχω διαπράξει το παραμικρό σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των χρημάτων της ευρωπαϊκής ένωσης.

Κατά τη θητεία μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενήργησα με σεβασμό στη νομιμότητα, χωρίς να προκληθεί η παραμικρή ζημία ούτε στο ελληνικό Δημόσιο ούτε στους κοινοτικούς πόρους. Γι’ αυτό και δεν έχω τίποτα να φοβηθώ και τίποτα να κρύψω. Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τα πραγματικά συμφέροντα των αγροτών και των κτηνοτρόφων των Σερρών και ολόκληρης της χώρας. Η αλήθεια θα λάμψει!» τονίζει η κα. Αραμπατζή.