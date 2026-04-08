Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ρώτησα μόνο πότε θα πληρωθεί ο κτηνοτρόφος, θα το ξαναέκανα – Αναμένω να είμαι ξανά υποψήφια

Τη δική της εκδοχή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε η βουλευτής Σερρών της ΝΔ, Φωτεινή Αραμπατζή, το όνομα της οποίας περιλαμβάνεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όπως τόνισε, δεν έχει κάτι κάτι αξιόποινο ενώ σχολιάζοντας τον επίμαχο διάλογο που έχει δει το φως της δημοσιότητας δήλωσε πως “δεν ζητάω να πληρωθεί ο ενδιαφερόμενος, αλλά ρωτάω «πότε θα τον πληρώσεις;» με την νόμιμη διαδικασία”. Παράλληλα δήλωσε πως θα είναι υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές.

“Θα προτιμούσα να μην υπήρχε το άρθρο 86 για να πάω άμεσα και απευθείας στον φυσικό δικαστή. Ζήτησα την προανακριτική (λόγω του άρθρου 86), για να πάω στον φυσικό μου δικαστή”, είπε αρχικά η πρώην Υφυπουργός μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

Σχετικά με τον επίμαχο διάλογο της δικογραφίας είπε πως “δεν ζητάω διευθέτηση, ο διάλογος είναι σχετικώς περικεκομμένος. Υπάρχει μόνο μια συνομιλία μου ως υφυπουργός και μια για το ίδιο θέμα ως βουλευτής. Δεν ζητάω να πληρωθεί ο ενδιαφερόμενος, αλλά ρωτάω «πότε θα τον πληρώσεις;» με την νόμιμη διαδικασία. Μέχρι σήμερα ο άνθρωπος αυτός δεν έχει πληρωθεί τα υπόλοιπα του 2018 και δεν έχει πληρωθεί όχι μόνο αυτός ως μοναδική περίπτωση, αλλά όλοι οσοι βρίσκονται στην αντίστοιχη θέση. Ποια παρέμβαση; Βρίσκεται κάτι μεμπτό στο «πότε θα πληρωθεί;». Εγώ ρωτάω «πότε θα πληρωθεί». Ήρθε κάποιος και είπε ότι ειναι καραμανλικό στέλεχος, δηλαδή παλιός νεοδημοκράτης”.

Όπως υπογράμμισε η κα Αραμπατζή, “οι Σέρρες έχουν πολλά προβλήματα και δεν είναι τυχαίο που όλοι οι βουλευτές έχουν κάνει ερωτήματα για να μάθουν πως πάνε οι υποθέσεις. Ως υφυπουργός δεν είχα δικαίωμα να κάνω κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αλλά εγώ με 4 ερωτήσεις μου, το 2024, το 2026 -καθώς αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πληρωθεί – καταθέτω ερωτήσεις στη Βουλή για το «πότε θα πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι»”.

Συνεχίζοντας ανέφερε: “Ότι υπήρχαν προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα σας το πω εγώ. Αρκετά αντιμετωπίστηκαν. Ως υφυπουργός δεν είχα στην αρμοδιότητα μου τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θέλω να κάνω επικλήσεις στο συναίσθημα. Είναι ένας πατέρας με 4 παιδιά σε χωριό των Σερρών, που έπαιρνε κατά μέσο όρο 20.000 ευρώ τον χρόνο για την γεωργική εκμετάλλευση του. Θα το ξαναέκανα”.

Για το “θέλω να του φερθείς καλά” που φέρεται να έχει πει στον διάλογο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, η Φωτεινή Αραμπατζή είπε: “Αφορά ελέγχους για κτηνοτρόφους σε χωριό των Σερρών. Δέχθηκαν ένα τηλεφώνημα ότι θα γίνει ένας έλεγχος. Τι λέει η δικογραφία; Του λέω ότι έχουν ένα έλεγχο στις 21/9 και του λέω του κ. Μελά «γίνεται να μην συμπεριφερθούν άσχημα;». Ο κ. Μελάς λέει να τους δώσουμε μια παράταση. Παράταση δεν δόθηκε, ο έλεγχος έγινε και δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα. Εννοούσα να μην τους συμπεριφερθούν αδικαιολόγητα αυστηρά. Επειδή πηγαίνω στα μαντριά. Τι ζητούν να ελεγχθεί; Αν ο κτηνοτρόφος έχει 200 ζώα όπως λέει ο ΟΣΔΕ. Τα αρνάκια τριγυρνάνε στα πουρνάρια για να φάνε και μπορεί να πληγωθούν τα αυτάκια τους και ο έλεγχος να μην βρει το ενώτιο στο πληγωμένο αυτάκι και το ενώτιο να είναι πεσμένο κάτω, αλλά ο ελεγκτής να σημειώσει παράβαση. Δεν ζητάω επιείκεια, αλλά αναλογικότητα δικαιοσύνη, ρεαλισμό”.

Αναφορικά με την “εξυπηρέτηση” που ζήτησε για τον συγκεκριμένο παραγωγό, η ίδια ισχυρίστηκε ότι “χρόνια ο κτηνοτρόφος δεν έχει δώσει δικαίωμα. Τι εννοώ να μην του συμπεριφερθούν άσχημα; Να μην περιμένει ο κτηνοτρόφος με τα ζώα κλεισμένα για 7 ώρες στο μαντρί; Δεν έχω μιλήσει με τον κ. Βάρρα για τέτοιες περιπτώσεις. Ερχόταν ο κ. Βάρρας στο υπουργείο για συσκέψεις. Δεν έκανα κάτι αξιόποινο, δεν υπάρχει καμία βλάβη στους εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους από πράξεις η παραλείψεις μου”.

Για το αν θα είναι και πάλι υποψήφια στις επόμενες εκλογές απάντησε πως “όλοι οι εν ενεργεία βουλευτές είμαστε με βάση το καταστατικό στη διάθεση του εκάστοτε Προέδρου και όλοι οι εν ενεργεία βουλευτές είμαστε υποψήφιοι με βάση αυτά τα παραπάνω αναμένω να είμαι πάλι υποψήφια. Θα πάω στον φυσικό μου δικαστή και θα αποδείξω ότι δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο”.