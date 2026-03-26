Αποθέωση Φαραντούρη σε ΠΑΣΟΚ: Συγκροτημένος πόλος, μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο συσπείρωσης της δημοκρατικής παράταξης

Ένα βήμα πιο κοντά στην ένταξη στο ΠΑΣΟΚ βρίσκεται ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης που διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω υποψίας ότι οδεύει στο επικείμενο κόμμα Καρυστιανού!

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Φαραντούρης συνομιλεί με το ΠΑΣΟΚ καθώς πρόσφατα είχε παρευρεθεί σε εκδήλωση με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κώστα Τσουκαλά, πυροδοτώντας σενάρια για ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της διεύρυνσης που επιχειρεί.

Μιλώντας απόψε στο Action24, ο κ. Φαραντούρης μίλησε πολύ θετικά για το ΠΑΣΟΚ: «Απεδέχθην μια τιμητική πρόσκληση, δεν συνηθίζω να πηγαίνω πουθενά απρόσκλητος. Πηγαίνω με χαρά, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένας συγκροτημένος πολιτικός πόλος και μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο συσπείρωσης της δημοκρατικής παράταξης» είπε.

Διευκρίνισε πάντως: «Δεν πηγαίνω στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να εκμαιεύσω κάποια θέση στα ψηφοδέλτια ή για μεταγραφή. Προηγούνται συγκλίσεις στο πεδίο, σε θέματα αρχής, να δούμε αν ταιριάζουν τα χνώτα μας κι όλα έπονται».

Στο ερώτημα εάν θα ενταχθεί στην σοσιαλιστική ευρωομάδα απάντησε: «Σιγά σιγά, δεν βιαζόμαστε».

Ο Ν. Φαραντούρης υποστήριξε ότι στον κόσμο με τον οποίο συνομιλεί υπάρχει αγωνία για μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, αφήνοντας αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα – χωρίς ωστόσο να τον κατονομάσει. «Στον ορίζοντα και στο τρέχον πολιτικό περιβάλλον δε βλέπω αυτή τη στιγμή μια στιβαρή συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση που να δημιουργήσει ελπίδα ότι μπορεί να συσπειρώσει τον προοδευτική παράταξη» είπε.