MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απών από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα ο Μητσοτάκης λόγω φορτωμένου προγράμματος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Απών από την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα που συγκρότησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αιτία για την απουσία του Έλληνα πρωθυπουργού από τη συνεδρίαση της 19ης Φεβρουαρίου που ανακοίνωσε ο Τραμπ, είναι το φορτωμένο πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης την προσεχή Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου είναι προγραμματισμένο να βρεθεί στο Άμπου Ντάμπι ενώ το επόμενο διήμερο (18 και 19 Φεβρουαρίου) θα βρεθεί στο Νέο Δελχί.

Κυριάκος Μητσοτάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Έλλειψη συγκροτημένης στρατηγικής της κυβέρνησης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 32 λεπτά πριν

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η σειρά των Νεφέλη Τίτα και Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Θ. Κοντογεώργης: Ο υπεύθυνος πατριωτισμός αποδεικνύεται στην πράξη

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 21 ώρες πριν

Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία “Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα” της UNESCO σε συνεργασία με την ΕΕΠΦ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Πτώση ατόμου στις ράγες στο μετρό στο Σύνταγμα – Έχει τραυματιστεί σοβαρά

MEDIA NEWS 16 ώρες πριν

MasterChef: Απόψε η πρώτη εξωτερική ομαδική διαδικασία της σεζόν