ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρησε ο Καπνισάκης από το γραφείο Κασσελάκη – Διευθύντρια αναλαμβάνει η Ραλλία Χρηστίδου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αλλαγές προσώπων στο κεντρικό επιτελείο του “Κινήματος Δημοκρατίας” του Στέφανου Κασσελάκη, με την αποχώρηση του Δημήτρη Καπνισάκη και την ανάληψη καθηκόντων διευθύντριας από τη βουλευτή, Ραλλία Χρηστίδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Μανώλης Καπνισάκης είχε παραιτηθεί, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί επισήμως, εδώ και περίπου ενάμιση μήνα από τη θέση του διευθυντή με τον ίδιο να επικαλείται προσωπικούς λόγους, αλλά και αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, ενώ οι σχέσεις Κασσελάκη-Καπνισάκη παραμένουν καλές σε προσωπικό επίπεδο.

Σε ανακοίνωσή του το Κίνημα Δημοκρατίας αναφέρει ότι η κυρία Χρηστίδου «από νεαρή ηλικία εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ενώ η παρελθούσα καλλιτεχνική της δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από συνέπεια εργατικότητα ακεραιότητα και πολυσχιδή δημιουργικότητα αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα μέσα από συνεργασίες και επιτυχίες που την καθιέρωσαν στο ευρύ κοινό. Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, καλωσορίζει τη Ραλλία Χρηστίδου σε αυτό το νέο καθήκον, τονίζοντας την ανάγκη για ανθρώπους που συνδυάζουν γνώση, εντιμότητα και αυθεντικό ενδιαφέρον για το δημόσιο συμφέρον».

Κίνημα Δημοκρατίας Ραλλία Χρηστίδου

