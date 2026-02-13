Από τη Σόφια αρχίζει η βαλκανική περιοδεία του ΥΜΑΘ – Αθρόα συμμετοχή φορέων και επιχειρήσεων από Ελλάδα και Βουλγαρία

Από τη Σόφια και με αθρόα συμμετοχή φορέων και επιχειρήσεων από την Ελλάδα και την Βουλγαρία αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη, 16 και 17 Φεβρουαρίου, η περιοδεία σε βαλκανικές πρωτεύουσες που διοργανώνει το Υφυπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας και Θράκης.

Επικεφαλής της ελληνικής αποστολής θα είναι ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, ενώ από βουλγαρικής πλευράς θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας κ. Ιβάν Ιβάνοφ.

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής θα έχουν διήμερες συναντήσεις και διαβουλεύσεις στο ξενοδοχείο Sofia Balkan Palace με τις διοικήσεις ή εκπροσώπους βουλγαρικών φορέων και επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων τα λιμάνια της Βάρνας, του Μπουργκάς και του Ρούσε, οι Περιφερειάρχες Σόφιας και Χάσκοβο, δήμαρχοι ή εκπρόσωποι δημοτικών αρχών της Βουλγαρίας, το Τμήμα Προγράμματος Horizon του Υπουργείου Παιδείας της Βουλγαρίας, εκπρόσωποι των διοικήσεων επτά βουλγαρικών Πανεπιστημίων, η Ένωση Βουλγαρικών Βιομηχανιών, το Βουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η Βουλγαρική Ένωση Βιομηχανικού Κεφαλαίου (BICA-Bulgarian Industrial CapitalAssociation), οι περιφερειακοί Σύνδεσμοι Βιομηχάνων του Χάσκοβο και του Κάρντζαλι, η Εθνική Ένωση Σποροπαραγωγών της Βουλγαρίας, ο Βουλγαρικός Σύνδεσμος Διανομής Εμπορευμάτων, Μεταφορών και Logistics-NSBS, το HBCB (Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία), το Βουλγαρο-Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, σύμβουλοι επιχειρήσεων κ.α., καθώς και 130 επιχειρήσεις από τη Βουλγαρία (βουλγαρικών ή ελληνοβουλγαρικών συμφερόντων).

Από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν στην αποστολή πάνω από 60 άτομα, μεταξύ των οποίων οι πρόεδροι ή υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη του Συνδέσμου Εξαγωγέων ΣΕΒΕ, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), των λιμένων της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, ο διευθύνων σύμβουλος του Enterprise Greece κ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, εκπρόσωποι των διοικήσεων των τριών Επιμελητηρίων της Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ, ΒΕΘ και ΕΕΘ), του ΣΕΤΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής Ελλάδος), της ΔΕΘ Α.Ε., του Συνδέσμου Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών Έβρου και εκπρόσωποι δώδεκα βορειοελλαδικών επιχειρήσεων κ.α.

Εξίσου δυναμική είναι η συμμετοχή φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς συμμετέχουν στην αποστολή η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κα. Αθηνά Αηδονά, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Αμανατίδης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο Αντιπρόεδρος και το μέλος της διοικούσας επιτροπής της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.κ. Θεόδωρος Αθανασιάδης και Ντίνος Χαριτόπουλος, οι διοικήσεις των πέντε Πανεπιστημίων της Μακεδονίας και Θράκης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος-ΔΙΠΑΕ), εκπρόσωποι της διοίκησης του Κέντρου της Unesco για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια.

Κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψης (Δευτέρα 16-2-2026) θα γίνουν ταυτόχρονες επιμέρους θεματικές συναντήσεις – συσκέψεις μεταξύ των εκπροσώπων των ελληνικών και των βουλγαρικών ομοειδών Φορέων. Οι συσκέψεις αυτές θα γίνουν σε χωριστές «τράπεζες εργασίας», ανάλογα με το αντικείμενο των συνομιλιών και τον τομέα που εκπροσωπούν οι διάφοροι φορείς (Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πανεπιστήμια-Επιστημονικά Ιδρύματα, Επιχειρήσεις, Λιμάνια).

Την δεύτερη ημέρα (Τρίτη 17-2-2026) θα γίνει ειδική συνάντηση των μελών του ελληνικού κλιμακίου που θα επισκεφθεί την Σόφια με εκπροσώπους Ελλήνων, που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Βουλγαρία.

Στόχος της αποστολής του ΥΜΑΘ στη Σόφια είναι η δημιουργία περαιτέρω διαύλων επικοινωνίας, η ανάπτυξη νέων συνεργειών και συμπράξεων και η υπογραφή σχετικών συμφωνιών και μνημονίων μεταξύ των εκπροσώπων ελληνικών και βουλγαρικών φορέων και οργανισμών.