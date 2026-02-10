Από τη Σόφια αρχίζει η περιοδεία του Κωνσταντίνου Γκιουλέκα στις βαλκανικές πρωτεύουσες

Με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού εκπροσώπων παραγωγικών και επιχειρηματικών φορέων, λιμανιών, φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ και επιχειρήσεων τόσο της Μακεδονίας και της Θράκης, όσο και της γειτονικής Βουλγαρίας αρχίζει στις 16 και 17 Φεβρουαρίου από τη Σόφια η περιοδεία στις βαλκανικές πρωτεύουσες που διοργανώνει το Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας και Θράκης.

Επικεφαλής του πολυμελούς κλιμακίου (πάνω από 60 άτομα) που θα μεταβεί στην πρωτεύουσα της γειτονικής Βουλγαρίας θα είναι ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, ενώ θα μετέχουν μεταξύ άλλων οι πρόεδροι ή υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη του Συνδέσμου Εξαγωγέων ΣΕΒΕ, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), των λιμένων της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, του Enterprise Greece, των τριών Επιμελητηρίων της Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ, ΒΕΘ και ΕΕΘ), του ΣΕΤΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής Ελλάδος), της ΔΕΘ Α.Ε. κ.α. Επίσης συμμετέχουν οι τρεις Περιφερειάρχες της Βόρειας Ελλάδας κα. Αθηνά Αηδονά (Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας), κ. Γιώργος Αμανατίδης (Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας) και κ. Χριστόδουλος Τοψίδης (Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και οι διοικήσεις των πέντε Πανεπιστημίων της Μακεδονίας και Θράκης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος-ΔΙΠΑΕ).

Από βουλγαρικής πλευράς το «παρών» αναμένεται να δώσουν οι διοικήσεις του Βουλγαρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, της Βουλγαρικής Ένωσης Βιομηχανικού Κεφαλαίου (BICA-Bulgarian Industrial Capital Association), των περιφερειακών Συνδέσμων Βιομηχάνων του Χάσκοβο και του Κάρντζαλι, της Εθνικής Ένωσης Σποροπαραγωγών της Βουλγαρίας, του Υπουργείου Παιδείας της Βουλγαρίας, του Βουλγαρικού Συνδέσμου Διανομής Εμπορευμάτων, Μεταφορών και Logistics-NSBS, του λιμανιού του Ρούσε, του HBCB (Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία), του Βουλγαρο-Ελληνικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου κ.α., καθώς και 76 Βούλγαροι επιχειρηματίες.

Κατά την πρώτη ημέρα (Δευτέρα 16-2-2026), σε κεντρικό ξενοδοχείο της Σόφιας θα γίνουν ταυτόχρονες επιμέρους θεματικές συναντήσεις – συσκέψεις μεταξύ των εκπροσώπων των ελληνικών και των βουλγαρικών ομοειδών Φορέων. Οι συσκέψεις αυτές θα γίνουν σε χωριστές «τράπεζες εργασίας», ανάλογα με το αντικείμενο των συνομιλιών και τον τομέα που εκπροσωπούν οι διάφοροι φορείς (Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πανεπιστήμια-Επιστημονικά Ιδρύματα, Επιχειρήσεις, Λιμάνια).

Την δεύτερη ημέρα (Τρίτη 17-2-2026) θα γίνει ειδική συνάντηση των μελών του ελληνικού κλιμακίου που θα επισκεφθεί την Σόφια με εκπροσώπους Ελλήνων, που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Βουλγαρία.

«Σκοπός της επίσκεψής μας – τονίζει ο Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας – είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων και των προοπτικών που προσφέρουν η Μακεδονία και η Θράκη σε διάφορους τομείς, όπως ο επιχειρηματικός, ο εκπαιδευτικός, ο τουριστικός κ.ο.κ., με την δημιουργία περαιτέρω διαύλων επικοινωνίας και την καλλιέργεια και ανάπτυξη νέων συνεργειών και συμπράξεων και η υπογραφή σχετικών συμφωνιών και μνημονίων μεταξύ των παραπάνω εκπροσώπων και των αντίστοιχων εκπροσώπων ελληνικών και βουλγαρικών φορέων και οργανισμών».