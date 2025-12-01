Απειλεί ο “Φραπές” για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα πάω στοιχεία με φορτωτή και πολλοί θα τρέχουν

Ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές» δήλωσε σε κοντινό του πρόσωπο πως θα πάει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 11 Δεκεμβρίου και θα μιλήσει για όλα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το OPEN, ο Γιώργος Ξυλούρης (Φραπές) τονίζει ότι θα προσέλθει στην Εξεταστική όπου θα μιλήσει για όλους και για όλους λέγοντας ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ενώ ο Ανδρέας Στρατάκης (Χασάπης) διαμηνύει ότι θα κινηθεί νομικά κατά όποιου υπαινίσσεται ότι εμπλέκεται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

«Στις 11 Δεκεμβρίου 9 το πρωί θα είμαι στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Δεν θα χρειαστεί καμία βίαιη προσαγωγή. Θα πάω και θα μιλήσω. Θα πάω με φορτωτή γεμάτο ντοσιέ, αρχεία και φακέλους. Θα μιλήσω για όλους. Για όλους. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Πολλοί θα τρέχουν. Θα έχουμε… μαραθώνιο!» ανέφερε ο Γιώργος Ξυλούρης.

Από τη μεριά του ο Ανδρέας Στρατάκης (Χασάπης) ανέφερε «επειδή μετά την κατάθεσή μου στην Εξεταστική, όπου με ρώτησαν αν η κόρη μου κέρδισε λαχείο, διατυπώνονται υπόνοιες για περίεργες συμπτώσεις και μαύρο χρήμα ξεκαθαρίζω ότι πρόσωπο της οικογένειάς μου κέρδισε το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο το 2017, ήταν περίπου 1 εκατομ. ευρώ. Εισπράξαμε τα χρήματα από τα κεντρικά του ΟΠΑΠ, τον Φεβρουάριο του 2017. Όλα νόμιμα. Όποιος λέει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δείχνει εμένα και την οικογένειά μου θα με βρει απέναντί του στη δικαιοσύνη. Θα προσφύγω στη δικαιοσύνη».

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Ξυλούρης κλήθηκε να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής στις 11 Δεκέμβρη.

Η Επιτροπή κάλεσε τον Κρητικό αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργο Ξυλούρη για δεύτερη φορά, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, εάν για δεύτερη φορά αρνηθεί να εμφανιστεί για να καταθέσει, η υπόθεση θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα και δεν αποκλείεται να ζητηθεί η βίαιη προσαγωγή του.

Μπρατάκος, Παπασταύρου, Μυλωνάκης και Σκέρτσος ακολουθούν

Μέσα στον Δεκέμβρη, έχουν κληθεί και άλλοι κομβικοί μάρτυρες, όπως οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Μανόλης Χνάρης και της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Μπουκώρος, στις 12 Δεκεμβρίου ενώ, στις 17 και 18 του ίδιου μήνα, θα καταθέσουν οι Γιάννης Μπρατάκος, Σταύρος Παπασταύρου, Γιώργος Μυλωνάκης και Άκης Σκέρτσος.