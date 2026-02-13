MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Τσίπρα στον Στουρνάρα: Κομπάρσος στο μαύρο θέατρο της προπαγάνδας – Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, και όσα είπε μιλώντας στην «Ομάδα Αλήθειας» για την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, απαντά ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Τσίπρας αναφέρεται «στις προθέσεις» του κ. Στουρνάρα, για μια ακόμη, τρίτη θητεία, στην Τράπεζα της Ελλάδας, «ώστε να συμπληρώσει 18 χρόνια στα προνόμια της εξουσίας του τραπεζικού μας συστήματος, καθώς τα 12 φαίνεται δεν του είναι αρκετά». «Και μάλλον δεν προκύπτει η πιθανότητα να επιστρέψει στην πολιτική ως ένας ακόμη αυτόκλητος σωτήρας του τόπου», συμπληρώνει.

Στη συνέχεια, τον κατηγορεί ότι «προκειμένου να υποβάλλει τα διαπιστευτήρια της υπακοής του στον κύριο Μητσοτάκη, με προφανή στόχο αυτός να του χαρίσει μια ακόμη θητεία, αποδείχτηκε ότι είναι διατεθειμένος ακόμη και τον κομπάρσο να κάνει στο μαύρο θέατρο της προπαγάνδας».

«Όλα όμως όσα δηλώνει, εκεί που τα δηλώνει, στερούνται σοβαρότητας και αποκαλύπτουν μόνο ένα πράγμα: Ότι προκειμένου να υπηρετήσει την ιδιοτέλειά του δεν έχει πρόβλημα να ψεύδεται ασύστολα. Η αθλιότητα ιδίως περί δήθεν εκβιασμού του από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου αυτή να επιβάλει μια διοίκηση της αρεσκείας της στη Τράπεζα Αττικής, είναι η επιτομή του διαμελισμού της αλήθειας.

Η αλήθεια επίσης είναι ότι ο κος Στουρνάρας δεν υπήρξε ποτέ ένας αντικειμενικός τεχνοκράτης Διοικητής της Τράπεζας, αλλά ένα πολιτικό πρόσωπο – Διοικητής. Υπήρξε ο ορισμός της πολιτικής μεροληψίας σε μια θέση όπου απαιτείται τεχνοκρατική ουδετερότητα», γράφει ακόμη ο Αλέξης Τσίπρας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού:

Αλέξης Τσίπρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Κωνσταντίνος Βασάλος: Σιχαίνομαι τον Άγιο Βαλεντίνο και ότι πρέπει να κάνουμε κάτι επειδή είναι γιορτή

ΚΑΙΡΟΣ 3 ώρες πριν

Κολυδάς: Διήμερη “ηρεμία” και νέος γύρος βροχών από την Κυριακή – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

“Είμαστε δύο αυτοδημιούργητοι επιχειρηματίες με αγώνα ζωής” – Οι απολογίες του “Προέδρου” και του “Πούτιν” για τα λαθραία τσιγάρα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Ανοίγει η πλατφόρμα myBusinessSupport για διορθώσεις αγροτεμαχίων αγροτών και ρύθμιση δημόσιων γαιών

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Politico: Ο Μερτς λέει στους Γερμανούς να μην είναι τεμπέληδες και να πάρουν παράδειγμα από τους Έλληνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Κοζάνη: Αθεόφοβος έκλεψε δύο φορές παγκάρια εκκλησίας