Απάντηση Τσίπρα στον Στουρνάρα: Κομπάρσος στο μαύρο θέατρο της προπαγάνδας – Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο

Στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, και όσα είπε μιλώντας στην «Ομάδα Αλήθειας» για την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, απαντά ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Τσίπρας αναφέρεται «στις προθέσεις» του κ. Στουρνάρα, για μια ακόμη, τρίτη θητεία, στην Τράπεζα της Ελλάδας, «ώστε να συμπληρώσει 18 χρόνια στα προνόμια της εξουσίας του τραπεζικού μας συστήματος, καθώς τα 12 φαίνεται δεν του είναι αρκετά». «Και μάλλον δεν προκύπτει η πιθανότητα να επιστρέψει στην πολιτική ως ένας ακόμη αυτόκλητος σωτήρας του τόπου», συμπληρώνει.

Στη συνέχεια, τον κατηγορεί ότι «προκειμένου να υποβάλλει τα διαπιστευτήρια της υπακοής του στον κύριο Μητσοτάκη, με προφανή στόχο αυτός να του χαρίσει μια ακόμη θητεία, αποδείχτηκε ότι είναι διατεθειμένος ακόμη και τον κομπάρσο να κάνει στο μαύρο θέατρο της προπαγάνδας».

«Όλα όμως όσα δηλώνει, εκεί που τα δηλώνει, στερούνται σοβαρότητας και αποκαλύπτουν μόνο ένα πράγμα: Ότι προκειμένου να υπηρετήσει την ιδιοτέλειά του δεν έχει πρόβλημα να ψεύδεται ασύστολα. Η αθλιότητα ιδίως περί δήθεν εκβιασμού του από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου αυτή να επιβάλει μια διοίκηση της αρεσκείας της στη Τράπεζα Αττικής, είναι η επιτομή του διαμελισμού της αλήθειας.

Η αλήθεια επίσης είναι ότι ο κος Στουρνάρας δεν υπήρξε ποτέ ένας αντικειμενικός τεχνοκράτης Διοικητής της Τράπεζας, αλλά ένα πολιτικό πρόσωπο – Διοικητής. Υπήρξε ο ορισμός της πολιτικής μεροληψίας σε μια θέση όπου απαιτείται τεχνοκρατική ουδετερότητα», γράφει ακόμη ο Αλέξης Τσίπρας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού: