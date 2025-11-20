MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση της Αθήνας σε Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το μήνυμα ότι «απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται» στέλνουν διπλωματικές πηγές της Αθήνας στην εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα η οποία προειδοποίησε πως «η Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα στην Ελλάδα για την κοινή παραγωγή drones με την Ουκρανία».

«Η Ελλάδα στις διεθνείς της σχέσεις ενεργεί πάντοτε με γνώμονα την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό των κρατών» σημειώνουν χαρακτηριστικά διπλωματικές πηγές.

Συμπληρώνουν, δε, πως «είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι συμφωνίες, όπως αυτή μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, εγγυώνται την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια που συνιστά όρο ανθρώπινης ευημερίας».

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα η Ζαχάροβα σε συνέντευξη Τύπου σχολίασε πως «η Ελλάδα ακολουθεί μια προκλητική, συγκρουσιακή πολιτική έναντι της Ρωσίας και προβαίνει σε ειλικρινά εχθρικές ενέργειες».

«Η Αθήνα ήταν από τις πρώτες χώρες που έστειλαν στην Ουκρανία όπλα και πυρομαχικά, τα οποία οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας χρησιμοποιούν καθημερινά εναντίον αμάχων στο Ντονμπάς, στις περιοχές Ζαπορόζια, Χερσώνα, Κριμαία και σε άλλες νότιες περιοχές της χώρας μας. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι σε αυτές τις περιοχές ζουν από αμνημονεύτων χρόνων Έλληνες».

Αθήνα Μαρία Ζαχάροβα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση: Καλλιεργείτε την τοξικότητα και τον διχασμό όπως γινόταν επί Τσίπρα-Καμμένου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Χανιά: Ξεβράστηκε σορός άνδρα στην παραλία Ανύδρων – Εξετάζεται αν είναι από το ναυάγιο της Γαύδου

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Χριστίνα Βραχάλη: Γνώρισα τον άντρα μου στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης – Όταν τον είδα, άνοιξε η ψυχή μου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Η ΕΕΑ συνεδριάζει για την απόκτηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Ο Ασράφ Χακίμι κορυφαίος Αφρικανός ποδοσφαιριστής για το 2025

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Βρισηίδα Ανδριώτου: Η κατάθεση για το κύκλωμα με τις απάτες στο καζίνο – “Έχασα 50.000 ευρώ, είδα τον Μαρτίκα πριν πιει δύο πακέτα χάπια”