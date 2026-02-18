MENOY

Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: Στο Α΄ Νεκροταφείο το “τελευταίο αντίο” – Δείτε βίντεο

INTIME
|
THESTIVAL TEAM

Δημοσία δαπάνη τελέστηκε σήμερα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για την Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Στην κηδεία της πολιτικού που υπήρξε η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής, Λουκάς Παπαδήμος και Παναγιώτης Πικραμμένος, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Ευάγγελος Μεϊμαράκης, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας η Σοφία Βούλτεψη, οι πρώην υπουργοί Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, Γιώργος Αλογοσκούφης και Γιάννης Βαληνάκης, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος.

Στεφάνια έστειλαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Άννα Ψαρούδα Μπενάκη Κηδεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

