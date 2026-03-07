Άννα Καραμανλή: Στρατηγική προτεραιότητα ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού

Τη σημασία των υπαίθριων δραστηριοτήτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού ανέδειξε η υφυπουργός Τουρισμού ‘Αννα Καραμανλή σε εκδήλωση για τα 40 χρόνια δραστηριότητας της Trekking Hellas που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στον τομέα του τουρισμού, οι δραστηριότητες στη φύση, είτε ως μορφή άθλησης είτε ως μορφή ψυχαγωγίας, αποτελούν έναν σημαντικό μοχλό βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Συνδέουν την εμπειρία του ταξιδιώτη με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ανάδειξη των τοπικών πόρων και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών».

Η υφυπουργός υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για το υπουργείο Τουρισμού, σημειώνοντας: «Στο υπουργείο Τουρισμού η ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων του αθλητικού τουρισμού και του τουρισμού υπαίθρου, αποτελεί κεντρική στρατηγική επιλογή».

Η κυρία Καραμανλή αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου για την ενίσχυση των σχετικών υποδομών και την ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου τουριστικού μοντέλου, τονίζοντας:

«Στόχος μας είναι η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο, πιο ανθεκτικό και πιο ποιοτικό τουριστικό μοντέλο το οποίο αναδεικνύει την αυθεντικότητα των προορισμών και δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες».

Αναφερόμενη ειδικότερα στον ορεινό τουρισμό και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, επεσήμανε ότι στόχος είναι η ανάδειξη των ελληνικών βουνών ως προορισμών τεσσάρων εποχών. Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται η μετεξέλιξη των χιονοδρομικών κέντρων σε τουριστικές υποδομές δωδεκάμηνης λειτουργίας, με αξιοποίηση των αναβατήρων και των υφιστάμενων υποδομών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η υφυπουργός συνεχάρη όλους όσοι συνέβαλαν στη διαδρομή των 40 χρόνων της Trekking Hellas και ευχήθηκε η πορεία της να συνεχιστεί με την ίδια δημιουργικότητα τα επόμενα χρόνια.