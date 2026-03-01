MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άννα Διαμαντοπούλου για Μαρία Καρυστιανού: Όταν μίλησε για τις αμβλώσεις, έπεσα από την καρέκλα μου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την Άννα Διαμαντοπούλου φιλοξένησε η Κατερίνα Παναγοπούλου, αυτή την εβδομάδα, στο νέο επεισόδιο του vidcast που επιμελείται στο Youtube. Ανάμεσα σε άλλα, δε, η γνωστή πολιτικός κλήθηκε να εκφέρει την προσωπική της άποψη για τη Μαρία Καρυστιανού και την απόφαση να κατέβει στον πολιτικό στίβο.

Ειδικότερα, η Άννα Διαμαντοπούλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “πολιτικά θα την κρίνουμε μόλις ανακοινώσει ένα κόμμα αλλά δεν μπορώ να κάνω το σχόλιο για το εξής. Όταν η κα. Καρυστιανού μίλησε για τις αμβλώσεις, έπεσα από την καρέκλα μου. Δηλαδή δεν πίστευα ότι θα ξαναρχόταν αυτό το θέμα στην Ελλάδα”.

“Ήμουν κοριτσάκι, 19 – 20 χρονών, όταν το ΠΑΣΟΚ και οι γυναικείες οργανώσεις τότε έκαναν πολύ μεγάλο αγώνα για το θέμα των αμβλώσεων και τις αντισύλληψης, που σήμερα την θεωρούμε κάτι δεδομένο”.

“Ήταν μια μάχη που κερδήθηκε και ερχόμαστε μετά από τόσα χρόνια να ξαναβάλει η κα. Καρυστιανού το θέμα των αμβλώσεων; Ή να μιλήσει για εισβολή μεταναστών; Θεωρώ ότι σταδιακά τοποθετείται σε μια πολύ συγκεκριμένη γωνιά του πολιτικού συστήματος, που θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτό το κύμα αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Άννα Διαμαντοπούλου στη νέα διαδικτυακή της συνέντευξη.

Άννα Διαμαντοπούλου

