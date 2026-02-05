Ανδρουλάκης: Το βίντεο στο TikTok για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής – “Έτσι για την… αλλαγή”
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Με ένα βίντεο στο TikTok ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, απαντά στο πώς θα μετακινηθεί ο πολίτης στην Αττική αξιόπιστα και χωρίς να χάνει τόσες ώρες στον δρόμο.
Ο Ν. Ανδρουλάκης παρουσιάζει προτάσεις άμεσης εφαρμογής για την άμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος, έτσι για την… αλλαγή, κλιμακώνοντας την καμπάνια του ΠΑΣΟΚ.
Δείτε το Tik Tok του Νίκου Ανδρουλάκη
@nikos.androulakis
Πώς πας από το κυκλοφοριακό ζήτημα στο ζητούμενο κάθε πολίτη για αξιόπιστη και γρήγορη μετακίνηση μέσα στη πόλη; Χωρίς -άλλα 10 χρόνια- αναμονή. Ετσι, για την αλλαγή.♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis