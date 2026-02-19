Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις – Ήρθε η ώρα της προόδου στη χώρα

Συνέντευξή εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στόχος είναι η νίκη του ΠΑΣΟΚ έστω και με μία ψήφο διαφορά, ενώ σημείωσε ότι η δημοκρατική παράταξη πρέπει να διευρυνθεί και προς την αριστερά και προς το κέντρο.

Παράλληλα, είπε ότι δηλώσεις που παράγουν εσωστρέφεια δεν βοηθούν, επισημαίνοντας ότι διαφοροποιήσεις σε επιμέρους ζητήματα θα ήταν καλό να εκλείψουν, προκειμένου το κόμμα να πάει ακόμη πιο δυναμικά στις εθνικές εκλογές. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσδιόρισε εκ νέου ως πολιτικό επίδικο την «πολιτική αλλαγή και την ήττα της σημερινής πολιτικής, διότι είναι μια πολιτική ανισοτήτων, εξυπηρέτησης των ισχυρών, κατάρρευσης του κοινωνικού κράτους, ακρίβειας και μεγάλων δυσκολιών για τη νέα γενιά».

Ερωτηθείς αν τον υπονομεύουν στο ΠΑΣΟΚ είπε ότι «έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένοι και θα το κάνουμε. Προφανέστατα δηλώσεις που παράγουν εσωστρέφεια δεν βοηθούν στον στόχο αυτό, όμως για να είμαστε δίκαιοι το ΠΑΣΟΚ πολιτικά, τα στελέχη του, έχουμε μία ομογένεια και στο πρόγραμμά μας και στην στρατηγική μας και στην οικονομία και για τα εθνικά θέματα, σε σχέση με την κυβέρνηση, όπου βλέπουμε δύο πρώην πρωθυπουργούς να βάζουν πολύ σοβαρά ζητήματα στον τρόπο που χειρίζεται ο πρωθυπουργός κρίσιμα εθνικά θέματα.

Αυτό σημαίνει ότι οι ουσιαστικές διαφοροποιήσεις που κάνουν ζημιά σε μία κυβερνητική δύναμη, είναι οι διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα και στη στρατηγική για τα εθνικά θέματα. Στο ΠΑΣΟΚ τέτοια ζητήματα δεν υπάρχουν, υπάρχουν επιμέρους θέματα που καλό θα είναι να εκλείψουν για να πάμε ακόμα πιο δυναμικά στη μάχη των εθνικών εκλογών. Αλλά κεντρικές διαφωνίες στα μεγάλα για την πατρίδα μας, δεν υπάρχουν».

Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις και την «κολλημένη» βελόνα, τόνισε ότι «το θέμα είναι να δώσουμε ενωμένοι την μάχη των εθνικών εκλογών γιατί αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι τα προβλήματά του και όχι μικροδιαφορές. Εκεί νομίζω ότι θα δοθεί μία μάχη», ενώ ερωτηθείς εάν χρειάζεται αναπροσαρμογή στην εκλογική στόχευση, απάντησε: «Δεν υπάρχει καμία αναπροσαρμογή. Στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή, η ήττα της ΝΔ. Θεωρώ ότι είναι ρεαλιστικός γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα και ο κόσμος πηγαίνοντας προς την κάλπη θα κάνει μία επιλογή. Έχουμε ένα ποσοστό στους αναποφάσιστους της τάξης του 25%. Ποιες δημοσκοπήσεις; Τις παρακολουθώ σαν εργαλείο, αλλά δεν έχουν πέσει έξω και στις εθνικές εκλογές, εις βάρος πάντα του ΠΑΣΟΚ, αλλά σε ένα βαθμό και στις ευρωεκλογές; Δεν είναι αυτό άλλοθι, είναι μία πραγματικότητα».

«Την προηγούμενη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε μία σειρά ανθρώπων από πολλούς χώρους και κόμματα, και επιστημονικής επάρκειας και της κοινωνίας των πολιτών, που ήρθαν να συμμετέχουν στην επιτροπή διεύρυνσης. Αυτό δείχνει ότι η δημοκρατική παράταξη προφανέστατα πρέπει να διευρυνθεί και προς την αριστερά και προς το κέντρο και αυτή είναι η αγωνία μας και η προσπάθειά μας. Το θέλουμε και γι’ αυτό έχουμε πάρει πολλές κοινές πρωτοβουλίες με άλλα κόμματα στη βουλή. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ θα παραμείνει ο ίδιος μέχρι να κλείσει η κάλπη. Πολιτική αλλαγή, ήττα της σημερινής πολιτικής διότι είναι μία πολιτική ανισοτήτων, εξυπηρέτησης των ισχυρών, κατάρρευσης του κοινωνικού κράτους, ακρίβειας, μεγάλων δυσκολιών για τη νέα γενιά», πρόσθεσε, ως προς τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ», υπογράμμισε.

Η διεύρυνση και οι μετεκλογικές συνεργασίες

Όταν ρωτήθηκε γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να εμφανιστεί με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, είπε: «Γιατί προφανώς με κάποια πρόσωπα υπάρχουν και τεράστιες διαφορές, οι οποίες δεν είναι μόνο πολιτικές, αλλά και αξιακές. Δεν έχουμε όλοι την ίδια πορεία. Με κάποιους ανθρώπους που κινούνται σε κάποιο πλαίσιο διαφάνειας, θέλουμε να συνεργαστούμε , συνεργαζόμαστε και έχουμε πάρει κοινές πρωτοβουλίες. Δηλαδή η αγωνία να υπάρξει ένα μέτωπο απέναντι στη ΝΔ, υπάρχει, αλλά αποτυπώνεται μέσα από πολιτικές πρωτοβουλίες, όχι από παιχνίδια του παρασκηνίου στα οποία έχω πάρει απόφαση σε όλη μου την πορεία, να μην συμμετέχω. Όλα αυτά δεν είναι “αθροίζουμε και πολλαπλασιάζουμε”, είναι τι προτείνουμε στον κόσμο γιατί η κοινωνική διεύρυνση είναι αυτή που φέρνει τα εκλογικά αποτελέσματα. Αν σταθούμε στα προβλήματα της κοινωνίας, το ΠΑΣΟΚ έχει σε όλα απαντήσεις».

Επίσης, σχετικά με το αν το ΠΑΣΟΚ θα βγει μία γροθιά μετά το συνέδριο, είπε: «Έχουμε όλοι ευθύνη να δώσει το ΠΑΣΟΚ να δώσει αυτή τη μάχη με όλες του τις δυνάμεις και είμαι αισιόδοξος ότι θα το κάνουμε. Πιστεύω ότι η μάχη αυτή θα δοθεί με τον τρόπο που πρέπει να δοθεί και θα είναι νικηφόρα. Όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού, αλλά λόγω εθνικής αναγκαιότητας. Τι προσφέρει να μείνει για άλλη μία θητεία η ΝΔ με τον κ. Μητσοτάκη;»

Και ερωτηθείς για τις μετεκλογικές συνεργασίες σημείωσε: «Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει και η ψήφος του θα γίνει απολύτως σεβαστή. Εμείς λέμε ότι έστω και μία ψήφο διαφορά το ΠΑΣΟΚ πρώτο, φεύγει η ΝΔ από την κυβέρνηση, άρα πετύχαμε την πολιτική αλλαγή. Θα δούμε ποιά κόμματα τίμησε ο ελληνικός λαός, θα δούμε ποιά κόμματα μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας βάσει του προγράμματός μας και προφανέστατα θα γίνουν κάποιες συνεργασίες. Αλλά ο ελληνικός λαός επιλέγει τους συσχετισμούς και εμείς επιλέγουμε ποιοί σέβονται το πρόγραμμά μας. Αυτά είναι καθαρά πράγματα που συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη… Δεν υπάρχει κανένα στέλεχός μας που να εισηγείται σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ έχει στόχο να πάνε στην αντιπολίτευση, να πληρώσουν το κόστος των επίλογών τους, και να υπάρχει μία άλλη κυβέρνηση προοδευτική σοβαρή και με πολιτικό ήθος».

Ερωτηθείς αν θα υπάρξει σχετικό ψήφισμα, όπως αυτό που ζητεί ο κ. Δούκας, τόνισε: «Στο συνέδριο τα συζητάμε όλα. Αυτό που θα υπάρξει θα είναι μία εθνική στρατηγική, που προφανέστατα θα κλείνει ζητήματα που αφορούν στο μέλλον μετά τις εκλογές. Είμαστε σε μία άλλη εποχή, που το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, που είναι το κόμμα αντίπαλος της συντήρησης, ο προοδευτικός πόλος και για μένα είναι και καλό για την ποιότητα της δημοκρατίας μας να υπάρχει πολιτική εναλλαγή συντήρησης- προόδου. Ήρθε λοιπόν η ώρα της προόδου στη χώρα για να πάει η συντήρηση σπίτι της».

Επίθεση στην κυβέρνηση

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε αιχμηρά απέναντι στο αφήγημα «Μητσοτάκη ή χάος» που, όπως είπε, προβάλλει η Νέα Δημοκρατία και αναρωτήθηκε τι θα σηματοδοτεί μια τρίτη θητεία τους με δεδομένα τα πεπραγμένα τους.

«Άκουσα προχθές τον κ. Μητσοτάκη να λέει το εξής: “Αν φύγω” – αυτό είπε επί της ουσίας – “κινδυνεύουν οι κατακτήσεις μας”. Ποιες είναι οι κατακτήσεις του ελληνικού λαού με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας; Η κατάσταση στο ΕΣΥ; Στα δημόσια σχολεία; Η κατάσταση με τα ενοίκια, που για να βρεις σήμερα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας με αξιοπρεπές ενοίκιο, πρέπει να έχεις κερδίσει το τζόκερ; Ποια είναι η κατάκτηση στα εθνικά θέματα; Να μιλήσουμε για το καλώδιο. Είδα να πηγαίνει στον Ερντογάν – έγινε μια συνάντηση σε καλό κλίμα – αλλά για καλώδιο δεν ακούμε. Ποιες λοιπόν είναι οι κατακτήσεις του ελληνικού λαού; Τα σκάνδαλα; Που εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι πρωταγωνιστής σε δικογραφίες στη Βουλή;», διερωτήθηκε.

Σχετικά με την υπόθεση των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και των προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Ποια είναι η πολιτική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ, εάν σε μια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ υπάρχουν κάποιες παρατυπίες; Υπάρχει κάποια πολιτική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ; Όχι. Ποια είναι η πολιτική ευθύνη του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας όταν στα μισά του υπουργεία υπάρχουν δικογραφίες με σκάνδαλα; Τεράστια. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια, κυρίως από την κυβέρνηση, να πουν στον ελληνικό λαό ότι είμαστε όλοι το ίδιο, “όλοι είμαστε διεφθαρμένοι” , “όλοι δείχνουμε ανοχή στη διαφθορά”. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και πώς το αποδεικνύω αυτό; Με τη δική μου κουλτούρα αντιμετώπισης της διαφθοράς. Υπάρχει κάποια δικογραφία για αυτά τα πρόσωπα που είπατε (σημ. Παναγόπουλο, Χατζηδάκη); Όχι. Τι υπάρχει; Υπάρχει το πόρισμα μιας αρχής. Με ένα πόρισμα μιας αρχής, με το τεκμήριο της αθωότητας, πριν οποιαδήποτε δικογραφία, εμείς τι λέμε; Αναστολή κομματικής ιδιότητας, η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αν δεν υπάρξει καμία σκιά, το πρόσωπο επιστρέφει. Αν υπάρξει, υπάρχει μια μόνιμη διαγραφή. Είναι καθαρό αυτό; Είναι οριζόντιο; Είναι. Ο Πρωθυπουργός δείχνει ένα καλό παράδειγμα στην κοινωνία; Ο Πρωθυπουργός, -όχι πόρισμα αρχής-, τεκμηριωμένες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους πιο στενούς του συνεργάτες, τις γράφει στα παλιά του τα παπούτσια. Χρησιμοποιεί το άρθρο 86. Στέλνει τους βουλευτές του “για ύπνο νωρίς” και απαγορεύει στην ελληνική δικαιοσύνη να ελέγξει τους κολλητούς του και τους υπουργούς του» κατέληξε επ’ αυτού.

Τι είπε για τα ελληνοτουρικά

Ως προς τα ελληνοτουρκικά μετά και τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε: «Πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ είναι να συζητάμε με τους γείτονές μας, αλλά χωρίς αυταπάτες και χωρίς επικοινωνιακά σόου που είναι συνήθως για εσωτερική κατανάλωση». Και συμπλήρωσε: «Είδα έναν Πρωθυπουργό να φεύγει από την Άγκυρα και να μην μιλά για το καλώδιο. Πάμε στην ουσία του θέματος του καλωδίου. Ο ευρωβουλευτής μας, Γιάννης Μανιάτης, έκανε μια ερώτηση στον αρμόδιο επίτροπο και πήραμε μια απάντηση, η οποία τι λέει; Για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι η κυβέρνηση υποτιμά τη νοημοσύνη μας. Πρώτον, λέει, ότι “το έργο είναι οικονομικά βιώσιμο, γι’αυτό και το χρηματοδότησε”. Άρα, το σενάριο ότι είναι μη βιώσιμο οικονομικά έργο, δεν υφίσταται. Δεύτερον, λέει ότι “η Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως να δώσει έμφαση ιδιαίτερη στην ενωσιακή διάσταση του έργου σε τρίτες χώρες, ώστε να αποφευχθούν περισσότερες καθυστερήσεις στην υλοποίησή του”. Άρα, καθαρό μήνυμα στην Τουρκία ότι θα στηρίξουν Ελλάδα και Κύπρο για να ολοκληρωθεί το επιλέξιμο έργο. Και, τρίτον, λέει – κι έχει ενδιαφέρον – ότι “τα χρήματα που έχει προϋπολογίσει να δώσει, εξαρτώνται από το χρονοδιάγραμμα”. Άρα, αν το χρονοδιάγραμμα αλλάξει, κινδυνεύει η χρηματοδότηση. Πόσες φορές στη Βουλή έχω ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να ενημερώσει κι εμένα και τον ελληνικό λαό ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και δεν μας λέει λέξη σε αυτό το πολύ κρίσιμο θέμα; Άρα, η απάντηση του Επιτρόπου εκθέτει απολύτως την κυβέρνηση και τα “παπαγαλάκια” της για ένα πολύ κρίσιμο θέμα».

Οι θέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για την οικονομία και τη στεγαστική κρίση

Στάθηκε με έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη 120 πραγματικών δόσεων για όλους σχετικά με τις οφειλές σε εφορία και ΕΦΚΑ.

«Οι 120 δόσεις είναι προτεραιότητα, γιατί πρέπει να ανασάνει η αγορά, να μπορεί ο μικρομεσαίος να ρυθμίσει τα χρέη του, να σχεδιάσει το μέλλον του. Επίσης, πρέπει να μπουν κανόνες στο θέμα των funds.. Σήμερα βλέπουμε κόκκινα δάνεια να πωλούνται δύο, τρεις, τέσσερις φορές από το ένα fund στο άλλο, να μην ξέρει ο δανειολήπτης πού είναι, τι παραπάνω έχει να πληρώσει. Πρέπει να μπουν κανόνες. Εμείς έχουμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση στη Βουλή που κλείνει τον κύκλο της ασυδοσίας των funds και των servicers που κρατούν σε ομηρία χιλιάδες Έλληνες. Κι ένα τρίτο ζήτημα που είναι η ρευστότητα. Πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε για μια Αναπτυξιακή Τράπεζα. Πρέπει επιτέλους να βρεθούν τα χρήματα να στηρίξουν την παραγωγική οικονομία», τόνισε.

Σχετικά με τη στεγαστική κρίση, υπενθύμισε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας: «Από το 2022 πρότεινα να ανοίξουμε τα κλειστά σπίτια με κίνητρα φορολογικά και ανακατασκευής να μπουν στη δεξαμενή χαμηλού ενοικίου με κοινωνικά κριτήρια. Με περιφρονούσε ο κ. Μητσοτάκης. Έβαλε κάποια λίγα σπίτια στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έκαναν ένα-δύο προγράμματα με μηδενικό αποτύπωμα και αποτέλεσμα. Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί 50%. Μια πολιτική κρίνεται από το αποτέλεσμά της αλλιώς γίνεται μια τρύπα στο νερό.

Δεύτερον, πλαφόν στα ενοίκια. Δεν μπορεί ο καθένας να ζητάει ό,τι θέλει. Και μάλιστα να υπάρχουν κάποια κριτήρια σε σχέση με το τι σπίτι είναι το καθένα. Δηλαδή, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κάθε κατοικίας για να ζητάει κάποιος ένα ενοίκιο. Τι άλλο είπαμε; Να γίνουν ανά δήμο έρευνες στεγαστικής πίεσης στα αστικά κέντρα, ώστε εκεί που υπάρχει πολλή μεγάλη πίεση, να υπάρχουν περιορισμοί της βραχυχρόνιας μίσθωσης και οριζόντια κατάργηση της Golden Visa. Αν αυτά είχαν υλοποιηθεί, σήμερα η νεολαία μας θα έκανε ευκολότερα οικογένεια και όχι να είναι 30 και 40 χρονών και να μένουν στο σπίτι του μπαμπά και της μαμάς διότι δεν μπορούν από τον μισθό τους να νοικιάσουν ένα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας».

Επιπλέον, κατέδειξε με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο ότι «μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία μπαίνει στην κατάψυξη. Αυτή είναι η κατάκτηση του κ. Μητσοτάκη, γι’ αυτό καλό θα είναι να λέμε τα πράγματα ωμά, για να προετοιμαστούμε για οποιαδήποτε περιπέτεια στο μέλλον».