MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: "Το ΠΑΣΟΚ δεν χωρίζεται σε τιμάρια" – Μήνυμα ενότητας και αιχμές για εσωκομματικές διαρροές

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μήνυμα ενότητας με σαφείς αιχμές προς εσωκομματικές φωνές έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, τονίζοντας ότι το κόμμα «δεν χωρίζεται σε τιμάρια».

Κατά την ομιλία του, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε με έντονο ύφος σε διαρροές που αποδίδονται σε στελέχη όπως ο Παύλος Γερουλάνος, ο Χάρης Δούκας και ο Γιώργος Χριστοδουλάκης, σχετικά με εσωκομματικές ισορροπίες και τη δυναμική των συνέδρων, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες λογικές δεν έχουν θέση στο κόμμα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε την τρέχουσα περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα, ασκώντας παράλληλα σκληρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση «χρησιμοποιεί το κράτος ως λάφυρο εξουσίας», ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ακρίβειας, των αυξανόμενων ενοικίων και της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά.

Παράλληλα, έκανε λόγο για υποβάθμιση του δημόσιου διαλόγου, επισημαίνοντας την επίδραση των fake news και τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης, που –όπως είπε– πλήττουν τον ορθό λόγο και τη δημοκρατία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής, σημειώνοντας ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο η διεύρυνση, αλλά η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας. «Δεν επενδύουμε στα συνθήματα ούτε στη διχόνοια, αλλά στον προγραμματικό λόγο και στις λύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ανδρουλάκης προανήγγειλε την παρουσίαση ενός Εθνικού Στρατηγικού Κυβερνητικού Σχεδίου στο επικείμενο συνέδριο, το οποίο –όπως τόνισε– θα δώσει προοπτική, ελπίδα και κοινωνική δικαιοσύνη.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη μαζική συμμετοχή των μελών στις πρόσφατες εσωκομματικές διαδικασίες, επισημαίνοντας ότι «οι άνθρωποι αυτοί δεν μοιράζονται σε τιμάρια», επαναλαμβάνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ενωμένο τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Τέλος, ευχαρίστησε την Επιτροπή Διεύρυνσης και ιδιαίτερα τον Κώστα Σκανδαλίδη για τη συμβολή του, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η προσπάθεια διεύρυνσης θα έχει θετικό αποτύπωμα στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Νίκος Ανδρουλάκης

Περισσοτερες Ειδησεις

