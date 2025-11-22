MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στο TikTok: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει – Στήριξη σε παραγωγό, σχέδιο για ύπαιθρο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και την αποδυνάμωση των δομών του κοινωνικού κράτους στην περιφέρεια, μιλά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Με ένα βίντεο στο TikTok, με τίτλο: «Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει. Στήριξη στον παραγωγό, σχέδιο για την ύπαιθρο» ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρει:

«Ακριβή η ζωή, ακριβή και η παραγωγή. Δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν βλέπουμε την αγωνία των κατοίκων στην ελληνική ύπαιθρο», σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την αναζωογόνηση της περιφέρειας.

Δείτε το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη

@nikos.androulakis

Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει. Στήριξη στον παραγωγό, σχέδιο για την ύπαιθρο, δικαιοσύνη για όλους. Για μια Ελλάδα για όλους

♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

Νίκος Ανδρουλάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

