Ανδρουλάκης στο TikTok: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει – Στήριξη σε παραγωγό, σχέδιο για ύπαιθρο
Για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και την αποδυνάμωση των δομών του κοινωνικού κράτους στην περιφέρεια, μιλά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.
Με ένα βίντεο στο TikTok, με τίτλο: «Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει. Στήριξη στον παραγωγό, σχέδιο για την ύπαιθρο» ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρει:
«Ακριβή η ζωή, ακριβή και η παραγωγή. Δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν βλέπουμε την αγωνία των κατοίκων στην ελληνική ύπαιθρο», σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την αναζωογόνηση της περιφέρειας.
Δείτε το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη
@nikos.androulakis
Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει. Στήριξη στον παραγωγό, σχέδιο για την ύπαιθρο, δικαιοσύνη για όλους. Για μια Ελλάδα για όλους♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Παντελής Παντελίδης: “Δεν έχει γίνει ποτέ δικαστήριο, είναι αδιανόητο” λέει ο δικηγόρος της οικογένειας
- Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε το αναβαθμισμένο γήπεδο ποδοσφαίρου στην Τριανδρία – Δείτε φωτογραφίες
- Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των 4 Ρομά που έκλεβαν χρηματοκιβώτια και τα έτρωγαν στο καζίνο