Ανδρουλάκης στο TikTok: Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ρεύμα, όλα τα πληρώνεις εσύ

Με ένα βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, περιγράφει τη δραματική αύξηση του κόστους διαβίωσης την τελευταία τετραετία.

Όπως επισημαίνει, η σωρευτική ακρίβεια στα τρόφιμα αγγίζει το 30%, οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και τα ενοίκια κινούνται σταθερά ανοδικά και η αγοραστική δύναμη των πολιτών καταβαραθρώνεται.

«Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ρεύμα… η αλήθεια είναι μία: όλα αυτά τα πληρώνεις εσύ» σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με:

-Μείωση ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής

-Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού & της ΔΙΜΕΑ

-Δημιουργία Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή

-Ενίσχυση ελέγχων και πρόστιμα για μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές

Όπως σημειώνει: «Το ΠΑΣΟΚ προτείνει λύσεις – για μια Ελλάδα για όλους».