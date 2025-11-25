Ανδρουλάκης στο προεδρείο ΚΕΔΕ: Διαφωνούμε με όσα συζητά η κυβέρνηση για αλλαγή εκλογικού νόμου

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης με το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως «πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην Αυτοδιοίκηση και τους αυτοδιοικητικούς. Αυτό μεταφράζεται με μία Αυτοδιοίκηση που δεν είναι το «μακρύ χέρι» του εκάστοτε Μαξίμου, αλλά σε μία Αυτοδιοίκηση που έχει όλους τους αναγκαίους πόρους για να προσφέρει καθημερινά υπηρεσίες δίπλα στον πολίτη».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διεμήνυσε ότι «προφανέστατα, διαφωνούμε με όλα αυτά που συζητάει η κυβέρνηση για την αλλαγή του εκλογικού νόμου».

Σημείωσε δε ότι προτεραιότητα είναι το ενεργειακό ζήτημα. «Πρέπει επιτέλους να πάμε στα ευρωπαϊκά πρότυπα, να υπάρχουν κατά προτεραιότητα όροι σύνδεσης για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε δήμους, ώστε να πέσει το κόστος λειτουργίας και να έχει ο πολίτης χαμηλότερου κόστους υπηρεσίες. Και, βέβαια, πρέπει κάθε αρμοδιότητα που έρχεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχει και τους ανάλογους πόρους».

Φωτογραφία: Intime

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ακόμη ότι πρέπει να υπάρχει και η πιλοτική απόδοση του ΕΝΦΙΑ καθώς «μπορεί να λειτουργήσει, δημιουργώντας μία μακροπρόθεσμη κουλτούρα σε ζητήματα διαχείρισης τοπικών φόρων με το βλέμμα στο μέλλον και σε άλλα μοντέλα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι να κάνουμε τομές».

«Είμαστε το κόμμα που νομοθέτησε μεγάλες και πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, για να έχει δύναμη η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και χαίρομαι γιατί είναι εδώ και ο Πάρις Κουκουλόπουλος, ο πρώην Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, που, μαζί με τον Κώστα Ασκούνη, είχαν θητεύσει και σε δύσκολες στιγμές προσπάθησαν, με έναν λόγο ρεαλιστικό, ορθολογικό και αντιπολιτευτικό να βρίσκουν πάντα συναινέσεις προς όφελος του πολίτη και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης

Στη συνάντηση εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ συμμετείχαν ο Παναγιώτης Δουδωνής υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εσωτερικών, ο Πάρις Κουκουλόπουλος υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Οικονομικών, ο Κώστας Τριαντάφυλλος Γραμματέας Τομέα Αυτοδιοίκησης και ο Γιώργος Παλαιοδήμος Γραμματέας Τομέα Οικονομικών.