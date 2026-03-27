Ανδρουλάκης στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Εκτός πραγματικότητας όποιος πιστεύει στα σενάρια συνεργασίας με τη ΝΔ

Με φόντο ένα βίντεο με σκηνές από τη “μαύρη βίβλο” της Ν.Δ αρχής γενομένης από το Predator, τους προέδρους του ΠΑΣΟΚ, εμβληματικά του στελέχη και συνθήματα της Νεολαίας “Νίκο γερά να πέσει η δεξιά”, ο Νίκος Ανδρουλάκης άνοιξε τις εργασίες του 4ου συνεδρίου του κόμματος, στο γήπεδο του TAE KWO DO.

Μετά από ιστορική αναδρομή των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και των έργων τους, ο κ. Ανδρουλάκης, κάλεσε σε “νέα συμπόρευση” απέναντι στην κυβερνητική παράταξη, στην οποία εξαπέλυσε ολομέτωπη και δριμεία επίθεση.

Περιγράφοντας το “κυβερνητικό σχέδιο” του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρός του δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων για έκτακτη φορολόγηση τραπεζικών κερδών, επαναφορά 13ου μισθού, άμεση επαναφορά εθνικής γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, πλαφόν στα ενοίκια και προστασία Α΄κατοικίας.

Σταχυολογώντας την ομιλία του είπε μεταξύ άλλων για:

Κυβέρνηση Ν.Δ- Κ. Μητσοτάκη

*Ποιο πολιτικό ήθος υπαγορεύει άραγε να στήνεις από την πρώτη σου μέρα στο Μαξίμου έναν παρακρατικό μηχανισμό παρακολούθησης πολιτικών αντιπάλων αλλά και της μισής κυβέρνησης; Καμία αξία, μόνο κατάχρηση εξουσίας, απαξίωση της λογοδοσίας και της ίδιας της δημοκρατίας.

*Με ποιο πολιτικό ήθος γράφεις στα παλιά σου τα παπούτσια συνεχείς δικογραφίες της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης απαγορεύοντας τη διερεύνηση των ευθυνών των υπουργών σου στην τραγωδία των Τεμπών και στον ΟΠΕΚΕΠΕ; *Είναι άραγε πολιτικό ήθος να σε έχει ενημερώσει εξαρχής ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη λεηλασία των επιδοτήσεων από τις γαλάζιες συμμορίες και εσύ επί 5 χρόνια να τους επιτρέπεις να κλέβουν τον κόπο των τίμιων αγροτών;

Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αμετανόητη, το κόμμα που οδήγησε τη χώρα στην οδυνηρή περιπέτεια της χρεοκοπίας και των μνημονίων, συνεχίζει στον ίδιο κατήφορο. Μπροστά στην εξουσία και την καρεκλα, θυσιάζουν τα πάντα.

Θέλουν να είναι ανεξέλεγκτοι. Μνημείο της κυνικότητάς τους είναι η δήλωση: “έχουμε 157 βουλευτές και δεν μας ακουμπά κανείς”. Αυτή είναι η καθεστωτική τους νοοτροπία.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει το θράσος να μιλά για “ανάληψη πολιτικής ευθύνης” στον ΟΠΕΚΕΠΕ… Τόσος εμπαιγμός.

Ο άνθρωπος που άλλαξε 6 υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης μέσα σε έξι χρόνια και 5 προέδρους στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρωθυπουργός που έδωσε εντολή στους βουλευτές του να εξαφανιστούν από την αίθουσα ευτελίζοντας το ελληνικό κοινοβούλιο.

*Το έργο το βλέπουμε και στη συγκάλυψη των παράνομων παρακολουθήσεων.

Είναι “αδιάφορη υπόθεση” ότι τέσσερις αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας παγιδεύτηκαν από έναν απόστρατο συνταγματάρχη του Ισραήλ; Τι μήνυμα στέλνετε στις γειτονικές χώρες; Τι μήνυμα στέλνετε στον ελληνικό λαό για την ασφάλεια της χώρας; Ποιοι είναι κε Μητσοτάκη οι “πατριώτες της φακής;” Για εσάς μόνη πατρίδα είναι η καρέκλα.

*Μετά την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου το απόστημα έσπασε. Οι καταδικασμένοι “ιδιώτες” σάς απειλούν. Εκβιάζουν δημοσίως τον “Νίξον” του ελληνικού Μαξίμου-gate!

*Για εμάς είναι θέμα αρχών, είναι θέμα δημοκρατίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας και πάνω απ’ όλα εθνικής ασφάλειας να λογοδοτήσει το παρακράτος του Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός που ενορχήστρωσαν όλη αυτήν τη σκοτεινή ιστορία.

Υπερασπίστηκα εξαρχής την δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εθνική ασφάλεια. Κινήθηκα θεσμικά χωρίς κραυγές και επικοινωνιακά παιχνίδια. Δικαιώθηκα. Και μαζί με μένα όσοι σταθήκατε δίπλα μου.

*Η ανοιχτή επιστολή που απηύθυνα στους δημόσιους αξιωματούχους που ήταν στόχοι του predator είναι σαφής: Σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Μετρηθείτε με τον όρκο σας να υπηρετείτε το δημόσιο συμφέρον. Μην επιλέγετε τη σιωπή και τη συγκάλυψη γιατί η ιστορία θα σας κρίνει πολύ αυστηρά. Δεν έχει τίποτα να περιμένει ο λαός μας από μια ελίτ, που κρύβεται από τις βασικές αρχές του κράτους δικαίου.

ΠΑΣΟΚ

Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική μου εξόντωση, βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Στόχος της παράταξης δεν είναι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι κάτι απλό και αυτονόητο.

Στόχος της παράταξης μας είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να δώσετε όλες σας τις δυνάμεις. Από την πρώτη γραμμή της μάχης. Μαζί λοιπόν για τη ΝΙΚΗ, για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Μαζί για μια αξιακή και ηθική επανάσταση απέναντι στη διαφθορά και την ατιμωρησία της Νέας Δημοκρατίας.

Κυβερνητικό σχέδιο

Αλλαγή του άρθρου 86. Τέλος η ατιμωρησία των πολιτικών προσώπων

Αποσύνδεση ηγεσίας Δικαιοσύνης από τις επιλογές του εκάστοτε πρωθυπουργού

Συνταγματική κατοχύρωση αρχής Διαφάνειας που θα ελέγχει το κομματικό χρήμα.

Μείωση απευθείας αναθέσεων- Η λογοδοσία δεν είναι επιλογή αλλά δημοκρατική υποχρέωση.

Έκτακτη φορολόγηση στα κέρδη των Τραπεζών

Στεγαστικό πρόγραμμα για χαμηλά ενοίκια μέσα από κοινωνικές κατοικίες, αξιοποιώντας τη δημόσια περιουσία και δίνοντας ειδικά φορολογικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα. Πλαφόν και κριτήρια στην αύξηση του ενοικίου.

Καθολική, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή. Κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακού σταθμού.

Άμεση επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και αυστηροί κανόνες για να μπει τέλος σε ασυδοσία των funds.

120 δόσεις για οφειλές στο δημόσιο.

Επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο.

Επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους, τους πιο αδύναμους συνανθρώπους μας.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία. Θα δώσουμε κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης στις ενεργειακές τους κοινότητες για να έχουν φθηνό ρεύμα.

Αυστηροί έλεγχοι για τις παράνομες ελληνοποιήσεις και σε ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαχείριση του νερού και την έλλειψη εργατών γης.

Νέο ΑΣΕΠ που θα επιλέγει όλο το προσωπικό του Δημοσίου. Δεν μπορεί να διοικείται το κράτος από τις συμβουλευτικές εταιρείες φίλων του κ. Μητσοτάκη.

Αποκεντρωμένο σύστημα αρμοδιοτήτων και πόρων που καθιστά την τοπική αυτοδιοίκηση πυλώνα του νέου προτύπου διακυβέρνησης.

Διακύβευμα

Χρέος μας είναι το Συλλογικό Θέλω της πολιτικής αλλαγής, να το μετατρέψουμε σε ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΠΟΡΩ.

Το όνομά μας, τα σύμβολά μας, τα χρώματα και οι μουσικές μας, οι ιδέες, οι αξίες και οι αρχές μας, οι Διακηρύξεις μας, τα έργα και οι ημέρες μας, δεν είναι απλώς συναισθηματικές αναφορές του χθες. Έχουν βαθιά διαχρονική κοινωνική και πολιτική αξία.

Απέναντι μας έχουμε μια εξουσία αδίστακτη, που βρίσκει συνεχώς καταφύγιο στον διχασμό και τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Ξέθαψαν ακόμη και τη ρητορική του μίσους του εμφυλίου πολέμου.

Εμείς πετύχαμε την εθνική συμφιλίωση με το βλέμμα στο μέλλον.

Το δικό μας σχέδιο, είναι σχέδιο ενότητας, ομόνοιας και προόδου όλων των Ελλήνων.

Αυτοί επιλέγουν την περιφρόνηση και εμείς τον σεβασμό. Μια περιφρόνηση που αποτυπώθηκε για μια ακόμη φορά, μέσα από τις εξοργιστικές εικόνες της αίθουσας της δίκης των Τεμπών.

Οι επιλογές λοιπόν είναι ξεκάθαρες:

είτε θα αποδεχτούμε την κατάσταση όπως είναι και θα συμβιβαστούμε με τις ανισότητες, τον φόβο και τον ευτελισμό των θεσμών ή θα επιλέξουμε τον δρόμο της αξιοπρέπειας και της πολιτικής αλλαγής.

Με θάρρος

Με σιγουριά

Με ενότητα και ελπίδα

Γιατί οι γενιές κρίνονται από όσα τόλμησαν ή δεν τόλμησαν να αλλάξουν και από αυτό θα κριθεί και η δική μου γενιά.

Γι’ αυτό λοιπόν δώστε μου και δώστε μας τη δύναμη να κάνουμε πράξη την Αλλαγή .

Για να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά μια Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο δίκαιη.

Πηγή: capital.gr