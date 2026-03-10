Ανδρουλάκης στη Βουλή: Μνημείο συγκάλυψης το πόρισμα της πλειοψηφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του πορίσματος της εξεταστικής επιτροπής που ερεύνησε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε το πόρισμα της πλειοψηφίας «μνημείο συγκάλυψης» και «πλυντήριο για το ξέπλυμα ευθυνών» ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Ο πρωθυπουργός αρέσκεται σε μεγάλα λόγια περί σταθερότητας. Όμως σταθερότητα χωρίς λογοδοσία είναι σιωπηλή παρακμή και θεσμική σήψη.

Το πραγματικό δίλημμα είναι σαφές: με την αλήθεια ή με την ατιμωρησία; Με τον έντιμο αγρότη ή με τα σκοτεινά δίκτυα; Με την Δημοκρατία ή με την εξουσία τους που συγκαλύπτει; Δεν είμαστε και δεν θα γίνουμε όλοι το ίδιο. Επιλέγουμε την αλήθεια, την λογοδοσία και την διερεύνηση. Επιλέγουμε την σύγκρουση με το σύστημα διαφθοράς του Μητσοτάκη».

Ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι οι πρώην υπουργοί Βορίδης – Αυγενάκης βαρύνονται με ποινικές ευθύνες ενώ κατήγγειλε την κυβέρνηση για διαδικασίες απευθείας αναθέσεων.

«Συνολικά 175 υποθέσεις ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με εκτιμώμενη ζημία 2,68 δισ. ευρώ. Κάθε πτυχή της δημόσιας διοίκησης διαβρώνεται. Ακόμα για την επιστολική ψήφο των απόδημων κάνατε απευθείας αναθέσεις σε μια εταιρεία με 7,7 εκατ. ευρώ» είπε.

Κόντρα εκπροσώπων

Η τοποθέτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων.

Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Νότης Μηταράκης σχολίασε ότι «πάει πολύ να μας μιλάει το ΠΑΣΟΚ για θεσμική κάθαρση» σημειώνοντας ότι ελεγχόμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τουλάχιστον 5 στελέχη του ΠΑΣΟΚ και κουμπάροι του κ. Ανδρουλάκη.

Ο κ. Δημήτρης Μάντζος ανταπάντησε με την εμπλοκή στην υπόθεση του «γαλάζιου» αγροτοσυνδικαλιστή Μ. Χιλετζάκη ενώ παρέμβαση έκανε και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας: «Θλιβερή η στάση της πλειοψηφία. Είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθείτε να κρατήσετε χαμηλά τους τόνους αλλά δεν σας παίρνει γιατί είστε βουτηγμένοι στην βρομιά. Αποτελεί μνημείο θρασύτητας να επικαλείται η ΝΔ κουμπαριές»