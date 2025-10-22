MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: “Αποκαλυπτήρια πολιτικής υποκρισίας”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Αποκαλυπτήρια πολιτικής υποκρισίας και σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε πρωί- πρωί το μήνυμα του προς τον συνειδητά απόντα από την Ολομέλεια και σαφώς διαφοροποιούμενο υπουργό Εθνικής Άμυνας, Ν. Δένδια, ότι αναμένει την πρόταση του για το πως θα λειτουργήσει το πλαίσιο στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολιάζοντας τα όσα είπε ο πρωθυπουργός σε πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε πως ο κ. Μητσοτάκης «εργαλειοποίησε ένα σύμβολο εθνικής ενότητας για να διχάσει την κοινωνία με μόνο στόχο να λύσει τα εσωκομματικά του θέματα στη Νέα Δημοκρατία. Παρακολουθούμε μια επίδειξη εσωκομματικής πυγμής πάνω στο Μνημείο και πάνω στο σώμα μιας τραυματισμένης κοινωνίας που δεν αντέχει άλλη τοξικότητα».

Επανέλαβε ότι υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο τόσο για το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και τις υπαίθριες συναθροίσεις, όσο και για την προστασία των μνημείων εθνικής σημασίας από φθορές, αλλοιώσεις και καταστροφές, προβλέποντας μάλιστα αυστηρές ποινές.

«Αφήστε κατά μέρος, κ. Μητσοτάκη, τα ψευτοδιλήμματα.

Μαθήματα αντιπολίτευσης στο ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να κάνει ένας Πρωθυπουργός:

-που εμπόδισε συνειδητά τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς του σε αλλεπάλληλες δικογραφίες,

-που με αντισυνταγματικές ακροβασίες «έπαιξε» με το άρθρο 86, που τώρα ομνύει ότι θα αλλάξει,

-που έστησε παρακρατικούς μηχανισμούς παρακολουθώντας μέχρι και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων,

-που αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ που δικαιώνει τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ,

-που επιτίθεται και επιχειρεί να χειραγωγήσει ανεξάρτητες αρχές,

-που ασκεί πολιτική προς όφελος των καρτέλ και όλες του οι «μεταρρυθμίσεις» αποδεικνύονται διευθετήσεις συμφερόντων», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε: «Αυτά δεν είναι δείγματα γραφής ενός βαθιά ευρωπαϊστή και φιλελεύθερου πολιτικού όπως θέλει ο κ. Μητσοτάκης να παρουσιάζει τον εαυτό του, αλλά ενός πολιτικά αδίστακτου Πρωθυπουργού, που βουλιάζει τη χώρα στη διαφθορά και την αναξιοπιστία».

Κυριάκος Μητσοτάκης Νίκος Ανδρουλάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Σέρρες: H ερωτική σκηνή ανάμεσα σε Άγγελο και Οδυσσέα και τα παθιασμένα φιλιά

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μικροί και μεγάλοι έτρεξαν με ενθουσιασμό στον 2ο Δρόμο Υγείας “Run For Ηealth, Run For Life” του “Παπαγεωργίου”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Δημοσκόπηση Marc: Πόσοι θα ψήφιζαν νέα κόμματα με αρχηγούς την Μαρία Καρυστιανού, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Νεκρές επτά γάτες σε διαμέρισμα που άρπαξε φωτιά!

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ο Νετανιάχου συζήτησε για την εκεχειρία στη Γάζα με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θάνατος 19χρονου σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Αναβλήθηκε για τον Δεκέμβριο του 2026 η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας και άλλων επτά προσώπων