Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα, αλλά παράγει συνεχώς σκάνδαλα

Στη Βαρβάκειο αγορά βρέθηκε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει τόσο με τους πολίτες, όσο και με τους εμπόρους.

Μετά το τέλος της επίσκεψής του ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την ακρίβεια τονίζοντας ότι η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε: «Το πασχαλινό τραπέζι είναι και φέτος πιο ακριβό απ’ ό,τι πέρυσι. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Μάρτιο ανήλθε στη χώρα μας στο 3,3%. Ο μέσος όρος της ευρωζώνης κινήθηκε στο 2,5%. Η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού είναι η τελευταία στις 27 ευρωπαϊκές χώρες.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα των οικονομικών επιλογών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε τις αδυναμίες του κοινωνικού κράτους, της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας.

Πρέπει, λοιπόν, σύντομα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε. Γιατί αυτή η κυβέρνηση όχι μόνο δεν δίνει λύσεις στα πραγματικά μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού, αλλά παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά.

Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Νίκος Ανδρουλάκης

