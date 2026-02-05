Ανδρουλάκης για το χάλκινο της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών: Συγχαρητήρια στις αθλήτριες μας για την επιτυχία τους

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχάρη την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ έγραψε:

«Συγχαρητήρια στις αθλήτριες μας για την επιτυχία τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο!».