Ανδρουλάκης για το χάλκινο της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών: Συγχαρητήρια στις αθλήτριες μας για την επιτυχία τους

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχάρη την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ έγραψε:

«Συγχαρητήρια στις αθλήτριες μας για την επιτυχία τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο!».

Νίκος Ανδρουλάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

