Ανδρουλάκης για τα 4 χρόνια από τον θάνατο της Φ. Γεννηματά: Συνεχίζουμε στον δρόμο ενότητας και αυτονομίας που χάραξε η Φώφη Γεννηματά

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Συνεχίζουμε στον δρόμο που και η Φώφη χάραξε έναν δρόμο ενότητας και αυτονομίας», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του καθώς σήμερα «συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ημέρα που “έφυγε” η αείμνηστη πρόεδρος του Κινήματος μας Φώφη Γεννηματά».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε πως «με το πολιτικό σθένος που διέθετε, ανέλαβε το βάρος της ευθύνης να κρατήσει ζωντανή τη Δημοκρατική Παράταξη σε πολύ δύσκολους καιρούς για την πατρίδα μας. Κυρίως, όμως, κατάφερε να κρατήσει ζωντανή τη σπίθα της προόδου από τις συμπληγάδες του λαϊκισμού και της αναξιοπιστίας» και επισήμανε τους αγώνες της για τη μείωση των ανισοτήτων, την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, την ισότητα των φύλων θα μας εμπνέουν πάντα.

