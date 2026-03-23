Ανδρουλάκης για ήττα Μελόνι: Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι από τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας
«Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι από τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας», υπογραμμίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτηση, μετά την ήττα της Τζόρτζια Μελόνι στο δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης.
«Ο ιταλικός λαός, παρά την πίεση από τη συντηρητική κυβέρνηση Μελόνι – Σαλβίνι, απέρριψε σήμερα τη συνταγματική μεταρρύθμιση, που μόνο στόχο είχε την επέκταση του ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαιοσύνη», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Στην ίδια ανάρτηση, συγχαίρει το Δημοκρατικό κόμμα και τη γραμματέα του, Έλι Σλάιν «που με τον αγώνα τους προστάτευσαν το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία!».
Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι από τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας. Ο Ιταλικός λαός, παρά την πίεση από τη συντηρητική κυβέρνηση Μελόνι – Σαλβίνι, απέρριψε σήμερα τη συνταγματική μεταρρύθμιση, που μόνο στόχο είχε την επέκταση του ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας στη…— Nikos Androulakis (@androulakisnick) March 23, 2026
