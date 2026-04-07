Ανδρουλάκης: Έκαναν τη χώρα πρωταθλητή δικογραφιών – Ο Μητσοτάκης οικοδόμησε παρακράτος

“Η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κάνει τη χώρα πρωταθλητή δικογραφιών στη Βουλή”, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε με σφοδρότητα στον πρωθυπουργό και τη ΝΔ κάνοντας λόγο για γαλάζια συμμορία, παρακράτος και «μοντέλο αυτοκράτορα», ζητώντας πρόωρες εκλογές, ενώ επέκρινε και τον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του για τις τράπεζες «αδιανόητες και επικίνδυνες».

«Από τη μια θέλουμε να πάμε μπροστά να αφήσουμε πίσω μας τη μνημονιακή εποχή το ρουσφέτι και τη διαφθορά και έχουμε μια κυβέρνηση που έχει κάνει τη χώρα πρωταθλήτρια πανευρωπαϊκά στις κατά κεφαλήν δικογραφίες των βουλευτών της ΝΔ. Και δεν είναι μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης που κι εκεί υπάρχουν πολλοί μικροί ή μεγάλοι “ΟΠΕΚΕΠΕδες” είναι το θέμα των υποκλοπών όπου η χώρα έχει έναν πρωθυπουργό που τον εκβιάζει δημοσίως ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ ως Νίξον… Ποια είναι η απάντηση σε όλα αυτά; Η απάντηση είναι πολιτική αλλαγή», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ερωτηθείς αν τον προβληματίζει ο τρόπος που έρχονται οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διερωτήθηκε «η ελληνική Δικαιοσύνη το ίδιο δεν έχει κάνει σε άλλες υποθέσεις; Εδώ οργανώνεται ένα σχέδιο απαξίωσης των ευρωπαϊκών θεσμών ότι κάνει παιχνίδια στον κ. Μητσοτάκη και στη ΝΔ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

«Ακούω υπονοούμενα για γεωπολιτικές επιλογές… Μα αυτά τα λέει η ΝΔ του Κωνσταντίνου Καραμανλή δεν ντρέπονται λίγο; Βγαίνουν οι υποκλοπές επιτίθενται στις ανεξάρτητες αρχές έβαλαν στη μηχανή του κιμά Ράμο, Μενουδάκο… Τώρα επιτίθενται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Για να πούνε τι; τούς κάνει παιχνίδια; Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γνωστό, εγώ ο ίδιος είχα κάνει ερώτηση στον πρωθυπουργό και μου είχε απαντήσει τότε ότι υπάρχουν κάποιες σκιές. Κάποιες σκιές είναι το 1 δισ… Ξανακάνω δημόσια παρέμβαση και μου έκανε προσωπική επίθεση ο κ. Αυγενάκης λέγοντας ότι “έχω πολύ περίεργη εμμονή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν φοράω φανέλα της εθνικής Ελλάδας”. Εγώ ρωτώ σήμερα κάτι: ποιον θα εμπιστευτεί σήμερα ο ελληνικός λαός, εμένα ή τους διεφθαρμένους βουλευτές και υπουργούς της ΝΔ; Την ελληνική δικαιοσύνη ή τα ψεκασμένα αφηγήματα της ΝΔ για να κάνουν διάχυση ευθυνών και επί της ουσίας να διαστρεβλώσουν τον δημόσιο διάλογο για ένα ακόμη σκάνδαλο;».

«Το καλοκαίρι οργανώθηκε το σχέδιο του συμψηφισμού (και για το ΠΑΣΟΚ) και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με αυτή τη δικογραφία το αποκάλυψε. Πρωθυπουργός τα χρόνια του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο κ. Τσίπρας προς το τέλος και ο κ. Μητσοτάκης όλη του τη θητεία, πώς γίνεται να έχω εμπλακεί εγώ ή υπουργοί του ΠΑΣΟΚ ενώ εμείς δεν έχουμε κυβερνήσει τα χρόνια του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ;», διερωτήθηκε ακόμη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Εγώ είμαι σίγουρος για αυτά που διαβάζουν τα μάτια μου και ακούνε τα αυτιά μου… Διάβασα μια δικογραφία με το νομικό επιτελείο του ΠΑΣΟΚ όπου αυτοί που σήκωσαν το τηλέφωνο με κόστος για τα χρήματα της ΕΕ και του Έλληνα φορολογούμενου είναι μια γαλάζια συμμορία. Στο ΣτΕ δικαιώθηκα και ο πρωθυπουργός της χώρας δεν εφαρμόζει την απόφαση, πήγα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δικαιώθηκα και στο πλημμελειοδικείο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, νομίζω θα δικαιωθούμε εις βάρος του παρακράτους που οικοδόμησε ο κ. Μητσοτάκης. Πρέπει να οδηγηθούμε σε εκλογές γιατί έχουμε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση. Εμείς έχουμε παρουσιάσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα από τη ΔΕΘ για όλα στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη στην οικονομία στην ανάπτυξη» είπε, ενώ επέμεινε στη μείωση του ΕΦΚΑ με αφορμή το παράδειγμα της Κύπρου.

«Θα συνεργαστούμε με αυτούς που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός. Όποιο κόμμα αποδεχθεί τις κυβερνητικές μας προτεραιότητες και δεν διαταράσσει την υλοποίηση του προγράμματός μας θα είναι πιθανός κυβερνητικός εταίρος που θα υποδείξει ο ελληνικός λαός», ξεκαθάρισε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Ο πρωθυπουργός εικονοποιεί αυτό που λέει ο ελληνικός λαός, ‘”ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται”. Βγαίνει ο πρωθυπουργός, ένας εκπρόσωπος της οικογενειοκρατίας, με πατέρα πρωθυπουργό με… με.. με… και μιλάει για το ρουσφέτι στην Ελλάδα και κάνει μαθήματα σε μένα. Έλεος. Τι προτείνει; Για κάποιους μήνες που ένας βουλευτής είναι υπουργός να παύει να είναι βουλευτής και να μπαίνει ένας αναπληρωματικός και θα το κάνει λέει μετεκλογικά, σιγά μην είναι πρωθυπουργός για να το κάνει. Πετάει επικοινωνιακό πυροτέχνημα που δεν λύνει το πρόβλημα. Χρειάζονται καθαρές λύσεις. Ο υπουργός να μην μπορεί να είναι βουλευτής και ο βουλευτής να μην μπορεί να είναι υπουργός. Ένας υπουργός που ξέρει ότι θα κατέβει βουλευτής στις εκλογές προφανέστατα θα κάνει ρουσφέτια. Στο Συνέδριό μας περάσαμε κανένας βουλευτής να μην μπορεί να είναι βουλευτής πάνω από 20 χρόνια αναδρομικά. Μπορούμε να συζητήσουμε και τη μείωση του αριθμού των βουλευτών, αλλά να συζητάμε γενναία με ειλικρίνεια, και όχι να κάνουμε επικοινωνιακά παιχνίδια χωρίς αξία», τόνισε.

Εκεί που υλοποιείται το μοντέλο Μητσοτάκη, συνέχισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει μονοεδρική ή λίστα εγώ διαφωνώ με τη λίστα. «Εγώ το μοντέλο Μητσοτάκης-αυτοκράτορας που διορίζει υπουργούς, βουλευτές και Δικαιοσύνη, με αυτό διαφωνώ, εγώ θέλω πρωθυπουργό με όρια στις εξουσίες του. Προτείνω την ηγεσία της Δικαιοσύνης να μην τη διορίζει η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία για πραγματική διάκριση των εξουσιών. Τι άλλο προτείνουμε; Θητείες με βουλευτές, ευρωβουλευτές αι σταυρό επιλογής. Όχι στις απευθείας αναθέσεις και στις υποτυπώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες με κέρδη δισ. για συγκεκριμένους μεγάλους παίκτες».

Έπειτα, για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι «ο κ. Τσίπρας, όπως και κάθε Έλληνας, έχει δικαίωμα στη δεύτερη ευκαιρία. Βέβαια πρέπει να αποδεικνύουμε στη ζωή μας ότι κάτι έχουμε διδαχθεί, είχε μια ευκαιρία, πέντε χρόνια πρωθυπουργός. Όταν στην πρώτη του συνέντευξη μετά από μια μικρή αγρανάπαυση λέει ότι δεν θα έκλεινε τις τράπεζες τον Ιούλιο αλλά Δευτέρα το πρωί μόλις είχε εκλεγεί πρωθυπουργός εδώ προκύπτουν δύο θέματα: οικονομικά αυτά που λέει είναι αδιανόητα και επικίνδυνα, αλλά και ένα άλλο θέμα: είχε πει στο λαό για να πάρει την ψήφο του και το 36% ότι θα έκλεινε τις τράπεζες τη Δευτέρα; Εδώ υπάρχει και θέμα δημοκρατικής ενσυναίσθησης».

«Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πρώτο κόμμα», επισήμανε τέλος ο Νίκος Ανδρουλάκης.

