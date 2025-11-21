Ανδρουλάκης: Έφεραν τον fake “Φραπέ” στην προσπάθεια του συμψηφισμού, αλλά ο κανονικός δεν έρχεται για να αποφύγει η ΝΔ την πολιτική φθορά

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση στην οποία καταλόγισε απόπειρα να βγάλει από πάνω της το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη του στον ρ/σ ΣΚΑΪ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι «δεν μπορεί να λέμε ότι “ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας αλλά και άλλων κομμάτων”, όταν το ΠΑΣΟΚ έχει να κυβερνήσει 15 χρόνια, όταν στη δικογραφία είναι μόνο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όταν ο πρωθυπουργός δεν άφησε τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους κυρίους Βορίδη και Αυγενάκη». Σχετικά με το επιχείρημα «αφού λέτε ότι η τεχνική λύση ήταν νόμιμη, γιατί ζητάτε την έρευνα στον Βορίδη που την εφάρμοσε;», σημείωσε ότι δεν τον ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γιατί εφάρμοσε τον νόμο, «αλλά γιατί έκανε υπέρβαση του νόμου». «Έπρεπε να δει στα χαρτάκια που του πήγε ο ΟΠΕΚΕΠΕ ότι είχε εκατομμύρια υπέρβαση και να πει: “τι γίνεται εδώ; Τι πάρτι είναι αυτό;”. Δεν το έκανε. Γι’ αυτό θέλουμε να ελεγχθεί», τόνισε.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για «επικοινωνιακούς αντιπερισπασμούς» «σπιλώνοντας έντιμους ανθρώπους, όπως τον αντιπεριφερειάρχη Στ. Τζεδάκη τον οποίον διέσυραν όλο το καλοκαίρι ως ‘ο πράσινος Φραπές’, χωρίς να έχουν ούτε μια κατηγορία εις βάρος του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ». Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «έφεραν τον fake ‘Φραπέ’ στην προσπάθεια του συμψηφισμού, αλλά ο κανονικός με τα εκατομμύρια, ο κουμπάρος του κ. Μητσοτάκη, -ο πατέρας του κ. Μητσοτάκη έχει βαφτίσει τον αδερφό του-, το κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και κομματάρχης του πρωθυπουργού δεν έρχεται στην Εξεταστική». Και αυτό, πρόσθεσε, «μολονότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός πριν δέκα μέρες, διατυμπάνιζε ότι θα έρθουν όλοι και πρώτος ο κ. Φραπές. Και δεν ήρθε». Επεσήμανε ότι η αντιπολίτευση ζήτησε να προσαχθεί «και η κυβέρνηση είπε όχι», υποστηρίζοντας ότι δεν ήθελε η Νέα Δημοκρατία να περάσει τη βάσανο των ερωτήσεων, διότι θα είχε πολύ μεγάλη πολιτική φθορά ο ίδιος ο πρωθυπουργός. ‘Αρα επέλεξαν να τον κρύψουν από τα φώτα της δημοσιότητας και τις ερωτήσεις των βουλευτών».

Καταλογίζοντας στην κυβέρνηση παραποίηση γεγονότων για εξυπηρέτηση του αφηγήματός της μέσω εντυπώσεων, σχολίασε μεταξύ άλλων ότι «λένε για τον ‘Χασάπη’, τον κ. Στρατάκη, ότι ήταν στο ΠΑΣΟΚ επί Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά δεν λένε ότι ήταν υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το 2019».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος προσωπικά δέχονται έναν συστηματικό πόλεμο. «Αλλά χαίρομαι, διότι με αυτό τον πόλεμο αν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να πετύχει το στόχο του, θα είναι μια μεγάλη νίκη του ίδιου του λαού. Θα είναι μια κυβέρνηση χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα και τη διαπλοκή», είπε.

Μιλώντας για την ακρίβεια ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι το κόμμα του έχει καταθέσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να υπάρχουν κανόνες στην αγορά, σημειώνοντας ότι αυξήθηκαν απότομα οι τιμές γιατί δεν υπήρχαν πολλοί έλεγχοι και μεγάλα πρόστιμα». «Αντιτείνει η κυβέρνηση ότι αύξησε ονομαστικά τους μισθούς. Ναι, αλλά όταν η αγοραστική δύναμη έχει καταρρεύσει και είναι δεύτερη από το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανες μια τρύπα στο νερό. Διότι αυξάνεις λίγο τα εισοδήματα, αλλά οι τιμές, τα ενοίκια, οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, τα ασφάλιστρα υγείας αυξήθηκαν πολύ περισσότερο με αποτέλεσμα το διαθέσιμο εισόδημα να μειώνεται», τόνισε.

Συζητώντας για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία και το σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που τέθηκε επί τάπητος, είπε ότι δείχνουν ότι «η Ευρώπη και οι Αμερικανοί απέτυχαν στις επιλογές τους». Υπογράμμισε ότι η χώρα μας στρατηγικά πρέπει να κινηθεί στους διπλωματικούς άξονες της ενιαίας εξωτερικής πολιτικής, της ενιαίας πολιτικής άμυνας και της ενδυνάμωσης της εγχώριας παραγωγής εξοπλιστικών προγραμμάτων. «Στη χώρα δεν μπορεί να είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα ένα σχέδιο όπου θα είμαστε πάντα καταναλωτές πανάκριβων εξοπλιστικών προγραμμάτων όπως συμβαίνει σήμερα», τόνισε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέδωσε στην κυβέρνηση αδυναμία εκπόνησης και εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής, φέρνοντας ως παράδειγμα τα «μπρος-πίσω» του πρωθυπουργού στον τομέα της ενέργειας. Έκανε λόγο για απουσία ενημέρωσης της αντιπολίτευσης, περιγράφοντας ως υποκριτική την επίκληση της συναίνεσης εκ μέρους της κυβέρνησης σε στρατηγικές επιλογές για το μέλλον της χώρας. Ανέφερε ειδικότερα ότι για τα λιμάνια, δεν υπάρχει ενημέρωση ούτε των πολιτικών αρχηγών, ούτε της αρμόδιας επιτροπής, ούτε του ΕΣΕΠ. «’Αρα, για ποια συναίνεση μιλάμε; Καμία. Όλα τα μάθαμε από τα δελτία των ειδήσεων. Πρόκειται για στρατηγικές επιλογές που αφορούν τα επόμενα 50 και 100 χρόνια. Αλλά ο πρωθυπουργός κατά τα άλλα μιλάει για συναίνεση», σημείωσε. Σχολίασε ότι «η πολιτική δεν σχεδιάζεται από τις πρεσβείες. ‘Αλλο διπλωματία, άλλο στρατηγικές επιλογές εθνικού χαρακτήρα, που επιλέγονται από την εκάστοτε κυβέρνηση και που πρέπει να είναι σε μια ευρύτατη, -αν θέλετε-, διαδικασία συναινέσεων, διότι αυτές οι επιλογές δεν αφορούν μια τετραετία» .

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε επιπλέον ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στους κόλπους της κυβέρνησης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, αναφέροντας ότι στο πρόγραμμα SAFE, «άλλα έλεγε ο κ. Δένδιας, άλλα ο κ. Γεραπετρίτης και άλλα ο κ. Μητσοτάκης». «Εδώ υπάρχει σοβαρό έλλειμμα συναίνεσης και εντός της ίδιας της κυβέρνησης για κορυφαία ζητήματα. Πρέπει να σοβαρευτούν, η Ελλάδα χρειάζεται σοβαρή κυβέρνηση με αξιόπιστο σχέδιο για όλες αυτές τις γεωπολιτικές προκλήσεις», είπε.

Με αφορμή τις δηλώσεις της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων έθεσε το ερώτημα: «Η Τουρκία που εξοπλίζει την Ουκρανία, – η Ελλάδα δεν έχει δώσει τίποτα σε σχέση με αυτά που έχει δώσει η Τουρκία στην Ουκρανία – γιατί δεν έχει δεχθεί ανάλογες πιέσεις;». Σημείωσε επίσης για τον ευρωπαϊκό παράγοντα ότι «μολονότι η Τουρκία διατηρεί μια στρατηγική σχέση με τους Ρώσους και σε ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτικής της έχει βάλει πλάτη στη Ρωσία», δεν έχει ανάλογη αντιμετώπιση από την Ευρώπη. Τόνισε ότι «ενώ οι Ευρωπαίοι στο θέμα της ανατολικής Ευρώπης έδειξαν υψηλή ευαισθησία για θέματα παραβιάσεων εναερίου χώρου, στα δικά μας δεν έδειξαν την ανάλογη ευαισθησία». «Εδώ λοιπόν είναι το έλλειμμα της δικής μας πολιτικής», είπε.