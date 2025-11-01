MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Καρδίτσα: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, περιόδευσε το πρωί στο Μουζάκι της ΠΕ Καρδίτσας και τα Μεγάλα Καλύβια της ΠΕ Τρικάλων, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στους νομούς της Θεσσαλίας.

Σε δηλώσεις του από το Μουζάκι, ο κ. Ανδρουλάκης, αφού προηγήθηκε επίσκεψή του στη δημοτική αγορά και συζήτηση με πολίτες της περιοχής, τόνισε: «Πρέπει να έρθουμε στη θέση των κατοίκων της ελληνικής περιφέρειας που βλέπουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ να κλείνουν, τα τραπεζικά υποκαταστήματα να μειώνονται και τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας να φθίνουν συνεχώς.

Πρέπει να έρθουμε στη θέση γεωργών και κτηνοτρόφων. Βασικές ενισχύσεις ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ έπρεπε να τους είχαν δοθεί ως χθες, αλλά δεν έχουν ακόμη πιστωθεί. Συνολικά 1 δισεκατομμύριο μαζί με τις περυσινές μη καταβληθείσες υποχρεώσεις.

Η ευλογιά εξοντώνει χιλιάδες κοπάδια βυθίζοντας τους κτηνοτρόφους στην απελπισία και αποδεικνύοντας ότι έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους που θα μπορούσαν να περιορίσουν το φαινόμενο σε πρώτο χρόνο».

«Τα πρωτοπαλίκαρα του κ. Μητσοτάκη, αυτoύς τους ανθρώπους τους αποκαλούν “βολεμένους”. Δεν είναι αυτοί βολεμένοι. Βολεμένοι είστε εσείς. Βολεμένη ήταν η “γαλάζια” συμμορία του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατέκλεψε τους πόρους που προορίζονταν για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Βολεμένοι είναι όσοι διαχειρίζονται το κράτος ως λάφυρο. Γι’ αυτό, λοιπόν, ζητώ στις επόμενες εθνικές εκλογές να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ, να επιλέξουν την πολιτική αλλαγή. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της Νέας Δημοκρατίας», πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Νίκος Ανδρουλάκης ΠΑΣΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Χανιά: Προφυλακιστέος ο 23χρονος ο οποίος σκότωσε τον 54χρονο στη γιορτή του κάστανου

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Μάνος Ιωάννου για Πέτρο Φιλιππίδη: Θα έκανα ό,τι περνάει από το χέρι μου να τον βοηθήσω

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Μεθυσμένος οδηγός έτρεχε με 156 χιλιόμετρα την ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού – Συνελήφθη μετά από καταδίωξη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 19 ώρες πριν

Εκπρόσωπος Τύπου ΥΠΟΙΚ για αγρότες: Οι πληρωμές που θα καταβληθούν το Νοέμβριο

ΠΑΙΔΕΙΑ 7 ώρες πριν

Οι αριθμοί της Ειδικής Αγωγής στα σχολεία – Ζαχαράκη: “Διαρκής η προσπάθεια ένταξη όλων των παιδιών στην εκπαίδευση”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Συνάντηση Γεραπετρίτη με την ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου, Υβέτ Κούπερ