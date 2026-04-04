Ανασχηματισμός: Ορκίζονται σήμερα οι Σχοινάς, Τουρνάς και Λαζαρίδης στην “σκιά” των παραιτήσεων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας , Κωνσταντίνου Τασούλα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο η ορκωμοσία των Μαργαρίτη Σχοινά, Ευάγγελου Τουρνά και Μακάριου Λαζαρίδη που αναλαμβάνουν νέα καθήκοντα στην κυβέρνηση μετά τον ανασχηματισμό.

Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης ήταν απαραίτητος μετά από τις παραιτήσεις των Τσιάρα, Κεφαλογιάννη και Βαρτζόπουλου, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αίτημα άρσης της βουλευτικής τους ασυλίας.

Στο νέο σχήμα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναλαμβάνει ο Μαργαρίτης Σχοινάς, με υφυπουργό τον Μακάριο Λαζαρίδη, ενώ το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας περνά στα χέρια του Ευάγγελου Τουρνά.

Κυβερνητικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η απομάκρυνση του Κώστα Τσιάρα δεν συγκαταλέγεται στις εύκολες επιλογές του πρωθυπουργού, στο πλαίσιο των χειρισμών για την αντιμετώπιση της κρίσης που προέκυψε από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντίθετα, παραδέχονται πως αποτέλεσε τη δυσκολότερη απόφαση που έλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διαδικασία του ανασχηματισμού.

Τις αλλαγές στο υπουργικό σχήμα πυροδότησε η αποστολή των δικογραφιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή και οι παραιτήσεις των κυρίων Τσιάρα, Κεφαλογιάννη και Βαρτζόπουλου, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στη δικογραφία, με αίτημα άρσης της ασυλίας τους

Οι εξελίξεις γύρω από τη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται πως δεν περιορίζονται στον πρόσφατο «μίνι» ανασχηματισμό. Παραμένει ασαφές ποια στάση θα τηρήσει ο Πρωθυπουργός απέναντι σε βουλευτές που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα ή πλημμελήματα την ώρα που η Κυβέρνηση δείχνει να επιδιώκει να αλλάξει την πολιτική ατζέντα και να προχωρήσει μπροστά.

Την παραίτησή τους υπέβαλαν επίσης ο γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Νότης Μηταράκης.