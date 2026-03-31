Ανακοινώθηκαν οι νέοι Θεματικοί Γραμματείς της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Ν. Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, με απόφασή του, ορίζει τους Επικεφαλής των Θεματικών Γραμματειών της Διοικούσας με σκοπό την οργανωτική ανασυγκρότηση.

Ειδικότερα, οι νέοι επικεφαλής των Θεματικών Γραμματειών είναι οι εξής:

Αγροτικών φορέων: Χρήστος Τσιχήτας

Ατόμων με Αναπηρία: Μίλτος Στόϊκος

Αυτοδιοίκησης Τοπικής και Περιφερειακης: Κωνσταντίνος Ιακώβου

Διεθνών ΕυρωπαικώνΣχέσεων,Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων: Άκης Μποζίνης

Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων: Ιωάννης Ελευθερίου

Επιστημονικών Φορέων και Καινοτομίας: Εμμανουήλ Μπελιμπασάκης

Εργαζομένων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα: Χρύσα Σάγου

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού: Δέσποινα Φιλιππιδάκη

Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων: Εύα Ντόντη

Οργανωτικού: Θεόδωρος Πετρούσης

Παραγωγικών Φορέων , Επιχειρηματικότητας και Ναυτιλίας : Παναγιώτης Καρδάρας

Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας: Αχιλλέας Ζαπράνης

Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Socialmedia και Επιμόρφωσης Στελεχών : Ελισάβετ Βασιλοπούλου

Νομικών Θεμάτων-Συμβουλευτική: Ευαγγελία Καραμπατάκη

Θεμάτων Υγείας: Γεώργιος Δόντσιος

Θεμάτων Παιδείας: Γεώργιος Ανδρεάδης

Κλιματικής Αλλαγής : Φυγαλία Παπαγεωργίου

Ανάλυσης Πολιτικών Δεδομένων : Αναστάσιος Αρχοντής

Δημογραφικής Πολιτικής : Αναστασία Τσαουσίδου

Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κινδύνου : Μίλτος Μπενάκης

Δημοσίων Σχέσεων :ΜαριάναΒαραδίνη

Τύπου και Ενημέρωσης : Γεώργιος Μπάκος

Πολιτισμού : Παναγιώτης Φωτιάδης

Αθλητισμού : Δημήτρης Βασιλειάδης

Βιώσιμης Κινητικότητας και Ανθεκτικότητας : Γεώργιος Σαμαράς

Παλαιών Στελεχών: Μάγδα Καρακόλη

Συντονιστής του Διαγραμματειακού ορίζεται ο Γεώργιος Δρόλιας .

Διευθυντής της Δ.Ε. της Νέας Δημοκρατίας Ν. Θεσσαλονίκης ορίζεται ο Ανέστης Φίσκας.