Αναγνωστόπουλος: Αυτόματα η έκδοση Προσωπικού Αριθμού – 400.000 “ραβασάκια” για ανασφάλιστα οχήματα

Για τον προσωπικό αριθμό αλλά και τις διασταυρώσεις οχημάτων μίλησε στο ΕΡΤnews ο Γενικός Γραμματέας των Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Σύμφωνα με τον κ. Αναγνωστόπουλο, η χώρα βρίσκεται σε φάση σημαντικής μεταρρύθμισης με τον προσωπικό αριθμό, που έχει στόχο την απλοποίηση των συναλλαγών των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες. Μέχρι στιγμής, 2,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν αποκτήσει προσωπικό αριθμό, με δυνατότητα επιλογής των πρώτων ψηφίων, ενώ για όσους δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία έως τις 5 Νοεμβρίου, η έκδοση γίνεται αυτόματα από το κράτος.

Η ενημέρωση των πολιτών γίνεται μέσω email, της ψηφιακής θυρίδας στο gov.gr και ειδοποιήσεων στο κινητό μέσω της εφαρμογής wallet, εξασφαλίζοντας ασφαλή και απλή πρόσβαση στον προσωπικό αριθμό χωρίς αποστολή του αριθμού απευθείας. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ο προσωπικός αριθμός δεν χρειάζεται ενεργοποίηση, αλλά χρησιμοποιείται για ασφαλείς συναλλαγές και θα εμφανίζεται σε νέες ταυτότητες που εκδίδονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για τα ανασφάλιστα οχήματα

Ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε επίσης στη διασταύρωση οχημάτων που δεν πληρώνουν ασφάλεια ή τέλη κυκλοφορίας, μια μεταρρύθμιση που υλοποιείται μετά από δεκαετίες καθυστέρησης.

Μεταξύ άλλων σημείωσε πως μέχρι στιγμής έχουν αποσταλεί περίπου 400.000 ειδοποιητήρια, με πρώτο στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την οδική ασφάλεια, ενώ επόμενος κύκλος ειδοποιήσεων θα συνοδεύεται από πρόστιμα για μη συμμόρφωση.

Ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι η διαδικασία αφορά μόνο την ασφάλεια των πολιτών και την ορθή λειτουργία του κράτους, χωρίς εισπρακτικό χαρακτήρα, και υπενθύμισε ότι η ασφάλιση οχημάτων είναι υποχρεωτική ακόμη και αν αυτά βρίσκονται σε ιδιωτικό χώρο, εκτός εάν έχουν τεθεί σε ακινησία.

Συνολικά, οι μεταρρυθμίσεις αυτές στοχεύουν στη διευκόλυνση των πολιτών, την ασφάλεια στον δημόσιο χώρο και την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την καθημερινή ζωή.