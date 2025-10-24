MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

“Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο”, το μήνυμα του υπ. Μεταφορών για το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την περσινή χρονιά, στο αντίστοιχο τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο.

Η συμπεριφορά μας στον δρόμο έχει συνέπειες, όχι μόνο για τη δική μας ασφάλεια, αλλά και για τις ζωές άλλων οδηγών, επιβατών και πεζών.

Το φετινό τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου, οι Έλληνες θα μετακινηθούν με το αυτοκίνητό τους, κατά χιλιάδες, προς όλες τις περιοχές της χώρας.

Απευθύνουμε έκκληση προς κάθε οδηγό: «Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο», είναι το μήνυμα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για Οδική Ασφάλεια

Υπενθυμίζουμε ότι τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία συμβαίνουν λόγω:

-Οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ
-Οδήγησης κατά τις νυχτερινές ώρες με κόπωση
-Χρήσης κινητού
-Υπερβολικής ταχύτητας
-Μη χρήσης κράνους
-Μη χρήσης ζώνης

Αυτό το τετραήμερο, ας επιστρέψουμε όλοι με ασφάλεια στις οικογένειές μας.

Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών

