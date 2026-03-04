Αλλαγές στο νομοσχέδιο για την ψήφο των απόδημων προανήγγειλε ο Μητσοτάκης

Τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο για τη διευκόλυνση των απόδημων Ελλήνων να συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές προανήγγειλε ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης με παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω οι συνθήκες ευρύτερης συναίνεσης. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι υπάρχει επί της αρχής συμφωνία να δοθεί δυνατότητα στους εκτός επικράτειας εκλογείς να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο.

«Θα φτάσουμε πιστεύω στους 200 βουλευτές με τη βοήθεια κι άλλων κομμάτων», εκτίμησε ενώ πρόσθεσε ότι ζήτησε από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο να υιοθετήσει εν μέρει το αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και η ισχύς της διάταξης για τριεδρική περιφέρεια αποδήμου ελληνισμού να μεταφερθεί 18 μήνες μετά την διεξαγωγή των προσεχών εθνικών εκλογών.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ζήτησε την τροποποίηση ως κίνηση καλής θέλησης, σημείωσε ωστόσο ότι οι ενστάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης αναφορικά με την εκλογική περιφέρεια εξωτερικού είναι προσχηματικές.

«Μιλήσατε για μια πολύ μεγάλη εκλογική περιφέρεια που συμπεριλαμβάνει όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Θέλω λοιπόν να κάνετε και εσείς ένα θετικό βήμα. Ελάτε να συμφωνήσουμε στο προφανές. Αντί μιας 3εδρικής περιφέρειας εξωτερικού να πάμε σε 3 μονοεδρικές. Μια για την Ευρώπη – Αφρική – Μέση Ανατολή, μια για την Αμερική και μια για Ωκεάνια και υπόλοιπη Ασία.Έτσι αυτός που ζει στην Αμερική θα ψηφίζει τον δικό του υποψήφιο. Είστε σύμφωνος με αυτή την πρωτοβουλία κ. Ανδρουλάκη; Ξέρω ότι θα διαφωνήσετε γιατί αυτό είχε προταθεί στη διακομματική επιτροπή με πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικού και διαφωνήσατε γιατί γνωρίζετε ότι με τον τρόπο αυτό και οι 3 έδρες θα πάνε στο πρώτο κόμμα και θα ευνοηθεί η ΝΔ» είπε.

Από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ότι ξεκαθαρίζει το τοπίο σε ενδεχόμενο επαναληπτικών εκλογών καθώς αποφεύγονται οι διενέξεις ακόμα και στα δικαστήρια. Επέμεινε όμως στην ανάγκη για διατήρηση του συστήματος εκλογής αποδήμων μέσω του Επικρατείας αλλά και στο υπέρογκο κόστος προεκλογικής εκστρατείας για τους απόδημους λέγοντας ότι ευνοεί επιχειρηματίες και διάσημους.