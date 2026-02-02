Αλεξοπούλου: Δεν ζητώ συγγνώμη για το “το τζάμπα πέθανε”, δεν είμαι από πλούσια οικογένεια

Απαντήσεις μετά τη δήλωση το «τσάμπα πέθανε» που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων επιχείρησε να δώσει η Χριστίνα Αλεξοπούλου μιλώντας στο OPEN και στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες».

Η βουλεύτρια της ΝΔ δεν ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας ότι απευθυνόταν στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ κατήγγειλε «δολοφονία χαρακτήρα» από την αντιπολίτευση και από το διαδίκτυο.

«Τις τελευταίες ώρες εμφανίζομαι ως το τέρας της πολιτικής που δεν ξέρει τι του γίνεται και δεν καταλαβαίνει ότι υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα. Προφανέστατα και δεν αναφερόμουν στους Έλληνες συμπολίτες μας για τους οποίους είμαι πολύ υπερήφανη ότι αυτή η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τα τεράστια προβλήματα, κάνει το καλύτερο που μπορεί με σεβασμό, με συνέπεια, με σοβαρότητα, ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που διαθέτει η χώρα μας, χωρίς λεφτόδεντρα και χωρίς πολύ ωραία λόγια λαϊκισμού» σημείωσε η Χριστίνα Αλεξοπούλου και συμπλήρωσε:

«Είμαι ένας από τους συμπολίτες μας, δεν είμαι από πλούσια οικογένεια και δουλεύω πάρα πολύ σκληρά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Άρα δεν είμαι το τέρας της πολιτικής που δεν ξέρει τι του γίνεται μέσα στην κοινωνία. Απευθυνόμουν στη ρητορική που έρχεται από την αντιπολίτευση. Ότι αντί για δύο ενοίκια που δίνεις, θα έδινα άλλα πέντε, άλλα δέκα. Στη ρητορική ότι τα παιδάκια λιποθυμάνε στις τάξεις και για αυτό ψηφίστε εμάς που θα σβήσουμε τα δάνειά σας».

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου τόνισε ότι «το τσάμπα δεν απευθύνεται στους πολίτες αλλά στα λεφτόδεντρα της αντιπολίτευσης. Το τσάμπα απευθύνεται σε αυτούς που τάζουν το τσάμπα».

«Δεν θα δίσταζα ποτέ να ζητήσω 1.000 συγγνώμη γιατί κάποιος που βγαίνει μπροστά μπορεί να κάνει και λάθος στην έκφρασή του. Δεν απευθυνόμουν στους πολίτες» επανέλαβε η βουλεύτρια της ΝΔ.